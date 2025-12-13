A Cefalù la via Umberto I resterà alberata con nuovi alberi

Riqualificazione di via Umberto I, saranno piantati nuovi alberi



Nel corso degli interventi di riqualificazione del marciapiede di via Umberto I, avviati nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione dello spazio urbano, è emersa la necessità di una verifica approfondita delle condizioni di stabilità degli alberi esistenti lungo il tracciato. I dodici esemplari di Ficus microcarpa che, in origine, avrebbero dovuto essere preservati in vegetazione, hanno infatti manifestato criticità strutturali rilevanti, causate dal sollevamento della pavimentazione del marciapiede dovuto allo sviluppo dell’apparato radicale.

Al fine di valutare la situazione secondo criteri rigorosamente scientifici, l’Amministrazione ha affidato la redazione di una perizia specialistica all’agronomo dott. Claudio Benanti, incaricato di analizzare le condizioni biomeccaniche e fitosanitarie delle piante. Lo studio ha evidenziato un avanzato stato di degrado degli esemplari, tale da rendere necessario il loro abbattimento, unica soluzione idonea a scongiurare il rischio di un possibile collasso e a garantire la sicurezza di pedoni e residenti.

Sulla base di tali risultanze è stata redatta una perizia di variante al progetto originario, successivamente autorizzata dalla Soprintendenza. La variante prevede la messa a dimora di nuove essenze arboree in sostituzione dei ficus: saranno piantumate varietà di arancio amaro e mirto crespo, specie maggiormente compatibili con il contesto urbano e capaci di assicurare continuità al decoro paesaggistico della via.

Via Umberto I, dunque, non rinuncerà alla presenza del verde, che verrà ripensato in chiave più sostenibile e sicura, coniugando esigenze di tutela ambientale, qualità estetica e salvaguardia della pubblica incolumità.

Gli interventi in corso comprendono la ripavimentazione del marciapiede, la collocazione di una nuova ringhiera, la riconfigurazione degli spazi verdi per garantire una maggiore ampiezza e fruibilità dei percorsi pedonali, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche. I lavori sono finanziati con fondi comunali provenienti dall’avanzo di amministrazione 2023, a conferma dell’impegno dell’Ente nella cura del patrimonio urbano e nel miglioramento della qualità della vita cittadina.