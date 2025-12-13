A Cefalù “Coro in… Canto”. La voce che si fa comunità e l’armonia che eleva l’uomo

A Cefalù questa sera, sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21:00, nel Teatro comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù, una serata di rara intensità artistica e spirituale con lo Spettacolo-Concerto “Coro in… Canto”, promosso dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo, realtà da anni impegnata nella valorizzazione della musica come linguaggio universale di bellezza, dialogo e crescita umana.

Protagonista dell’evento sarà la Corale “Maria Elisa Di Fatta”, formazione che si distingue per rigore interpretativo, profondità espressiva e attenzione al repertorio corale come autentica esperienza di comunione. Alla guida del coro, il Maestro Ildebrando D’Angelo, direttore di riconosciuta sensibilità musicale, capace di coniugare precisione tecnica e slancio emotivo, offrendo al pubblico un percorso sonoro coerente, intenso e raffinato.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre 2025, alle ore 21:00, nello storico Teatro Salvatore Cicero di Cefalù, luogo che da sempre ospita e valorizza le espressioni più alte della cultura e dell’arte cittadina.

L’iniziativa gode del sostegno del Comune di Cefalù e si inserisce nel più ampio impegno delle istituzioni e delle associazioni culturali nel promuovere eventi capaci di intrecciare musica, territorio e identità.

“Coro in… Canto” non è soltanto un concerto, ma un invito all’ascolto profondo, dove la voce umana diventa strumento di bellezza condivisa e la musica si fa, ancora una volta, servizio all’uomo.

