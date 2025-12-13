Esercitazione antincendio presso il porto di Porticello sotto il coordinamento della Guardia Costiera

Si è svolta, presso il Porto di Porticello, nel Comune di Santa Flavia, l’esercitazione Antincendio coordinata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello relativa all’anno 2025.

L’esercitazione ha visto la partecipazione di tutte le articolazioni della Guardia Costiera di Porticello, della Stazione dei Carabinieri di Santa Flavia, dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale dei Vigili

del Fuoco di Palermo, della Croce Rossa di Palermo, della Polizia Locale del Comune di Santa Flavia, della Protezione Civile di Altavilla Milicia e del Comune di Santa Flavia.



L’esercitazione, che ha visto l’impiego di unità terrestri e marittime, ha permesso di testare la prontezza operativa delle risorse umane e strumentali disponibili e la capacità di coordinamento dell’intera macchina dei soccorsi e, più nello specifico, la capacità di pianificazione, di intervento e di esecuzione

di tutte le operazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito del propagarsi di un incendio in ambito portuale.



Lo scenario addestrativo ha ipotizzato la presenza in ambito portuale, e nello specifico nella parte centrale del Molo di Sopraflutto, di un veicolo in sosta interessato da un principio d’incendio con la creazione di più zone, contigue l’una all’altra, utili alle operazioni di contenimento incendio, installazione di strutture e agevolazione delle operazioni di manovra.

È stata inoltre simulata la presenza di un ferito che è stato dapprima soccorso dal personale della Guardia Costiera prontamente intervenuto e successivamente affidato alle cure mediche dei sanitari.



L’esercitazione, conclusasi con esito positivo, ha permesso di verificare la piena reattività del sistema di allertamento, la tempestività d’intervento e l’efficacia d’azione dei mezzi di soccorso nonché l’efficienza dei sistemi di comunicazione in dotazione alle forze dispiegate ed il livello complessivo di preparazione del personale impiegato anche in un’ottica di coordinamento tra vari Enti.

Il Comandante del Porto di Porticello si è complimentato con tutto il personale intervenuto nell’attività addestrativa ed ha voluto ribadire la rilevanza dell’azione dell’intero dispositivo di soccorso, in specie

laddove la sua opera è funzionale alla salvaguardia della vita umana ed alla tutela dell’ambiente marino.