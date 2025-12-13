Tutti vogliono vivere a Cefalù, ma la città non cresce: cosa dicono i dati Istat

Cefalù continua ad attirare persone. È una città che si sceglie, che si sogna, che viene indicata come luogo ideale dove trasferirsi, rallentare, ricominciare. I flussi lo confermano: nel 2024 il saldo migratorio è positivo. Arrivano nuovi residenti, famiglie, coppie, pensionati, lavoratori da remoto. Eppure, quando si guarda il dato finale, la fotografia è sorprendente: la popolazione non cresce. Anzi, resta ferma, leggermente in negativo. È un paradosso che merita di essere raccontato senza slogan, lasciando parlare i numeri.

Una città che attrae, ma non aumenta

Il primo dato da cui partire è quello che, a una lettura superficiale, sembrerebbe rassicurante. Cefalù registra un saldo migratorio positivo pari a +6 per mille abitanti. Significa che più persone arrivano di quante se ne vadano. È un segnale chiaro di attrattività, legato alla qualità della vita, al contesto urbano, al mare, ai servizi, alla reputazione turistica e culturale della città. Non è un dato scontato, soprattutto in un contesto provinciale in cui molti comuni continuano a perdere residenti. Cefalù, sotto questo aspetto, resiste e si distingue.

Il nodo che frena tutto: le nascite

Il problema emerge guardando il secondo indicatore chiave: la natalità. A Cefalù il tasso di natalità è pari a 5 nati per mille abitanti, uno dei valori più bassi dell’intera provincia. È un numero che pesa come un macigno perché racconta un futuro che fatica a formarsi. Non si tratta solo di una tendenza locale, ma a Cefalù il fenomeno appare particolarmente accentuato. La città accoglie, ma genera pochissime nuove vite. È il segnale di una struttura demografica sbilanciata, in cui le famiglie giovani sono poche e il ricambio generazionale rallenta drasticamente.

La mortalità supera la natalità

A rendere il quadro ancora più complesso interviene il dato sulla mortalità. Nel 2024 il tasso di mortalità a Cefalù è pari a 12 per mille abitanti, più del doppio rispetto alle nascite. Questo squilibrio è determinante: anche con un saldo migratorio positivo, la differenza tra chi nasce e chi muore continua a trascinare il totale verso il basso. È qui che il paradosso si manifesta in tutta la sua forza: la città è viva, frequentata, abitata, ma demograficamente fragile.

Il saldo finale: perché Cefalù non cresce

Quando si mettono insieme tutti gli indicatori, il risultato è inevitabile. Il tasso di crescita totale di Cefalù è pari a -1 per mille abitanti. Un valore apparentemente piccolo, ma altamente simbolico. Significa che l’attrattività non basta più a compensare il peso dell’invecchiamento e della denatalità. Cefalù non perde residenti in modo drammatico, ma non riesce a trasformare il consenso in crescita reale. È una città scelta per viverci, non per mettere radici generazionali.

Una fotografia diversa dalla cartolina

Questo dato rompe una narrazione consolidata. Cefalù viene spesso raccontata come una città in salute, dinamica, in crescita costante. La realtà è più sfumata. La città funziona come luogo di approdo, di seconda vita, di equilibrio personale. Meno come spazio in cui nascono nuove famiglie numerose. Il rischio non è immediato, ma è strutturale: una città che non cresce demograficamente tende, nel tempo, a invecchiare, irrigidirsi, perdere slancio sociale.

Il confronto con il resto della provincia

Il caso Cefalù diventa ancora più interessante se confrontato con altri comuni della provincia di Palermo. Ci sono realtà che crescono grazie a un saldo migratorio ancora più forte, ma anche territori che crollano perché perdono residenti su tutti i fronti. Cefalù si colloca in una zona intermedia: non è in emergenza, ma non è nemmeno in espansione. È una città che resiste, che galleggia, che mantiene il suo peso grazie alla sua capacità di attrazione, ma senza riuscire a invertire il trend demografico di fondo.

Una città scelta, non generata

Il dato forse più significativo è simbolico. Cefalù è una città scelta, non generata. Chi arriva spesso lo fa in una fase avanzata della vita o senza un progetto familiare numeroso. Chi è nato qui, invece, spesso sceglie altrove per lavoro, studio, opportunità. Il saldo migratorio positivo maschera in parte questo movimento, ma non lo annulla. La città resta piena, ma la sua struttura interna cambia lentamente, anno dopo anno.

Il futuro passa dalle scelte di oggi

I numeri non sono una condanna, ma un segnale. Raccontano una direzione possibile. Cefalù ha tutte le carte per restare attrattiva, ma la vera sfida sarà trasformare l’attrazione in radicamento, la bellezza in progetto, l’arrivo in futuro condiviso. La demografia non cambia in un anno, ma ogni anno lascia un segno. Guardare questi dati oggi significa capire che la crescita non è automatica, nemmeno nei luoghi più desiderati.

Cefalù resta una città amata, vissuta, scelta. Ma la domanda che i numeri pongono è chiara e riguarda tutti: può una città continuare a vivere solo di attrazione, senza crescere davvero?