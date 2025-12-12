La passeggiata sul mare più suggestiva d’Italia è nascosta in questo borgo

Ci sono luoghi che non compaiono nelle liste dei “posti da vedere”, e proprio per questo riescono a sorprendere di più. Finale, frazione costiera del comune di Pollina, è uno di questi. Qui la passeggiata sul mare non è una vetrina, ma un filo continuo che accompagna il cammino tra spiagge, luce e silenzi, con il Tirreno sempre davanti e le montagne alle spalle. È un borgo che si scopre lentamente, passo dopo passo.

Finale è una frazione del comune di Pollina, nella città metropolitana di Palermo, affacciata sul Tirreno a soli 35 metri sul livello del mare. È il principale centro abitato del Comune, dove risiede oltre due terzi della popolazione, e rappresenta lo sbocco naturale sul mare del territorio pollinese. Qui la costa non è solo un confine geografico, ma una linea continua di cammino, sguardi e silenzi che accompagna chi percorre il lungomare e le spiagge, tra mare aperto e montagne alle spalle.

Un borgo nato come approdo sul mare

Finale nasce nel Settecento, quando i Ventimiglia edificarono una “villa” come sbocco commerciale marittimo del Marchesato. Da quel primo insediamento prese forma la località, che da semplice stazione di passaggio si è trasformata nel tempo in un centro abitato stabile. Ancora oggi questa origine marittima è leggibile nel rapporto diretto tra le abitazioni, il lungomare e la costa, senza soluzioni di continuità.

Il Segreto del Re

di Mario Macaluso È nella classifica dei bestseller Amazon perché appassiona i lettori con un mistero che non li lascia più andare. Se ami le storie che intrecciano storia, intrigo e rivelazioni inaspettate, non perdere Il Segreto del Re: il romanzo di cui tutti parlano e che sta scalando le classifiche Amazon in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Il territorio di Finale abbraccia l’intero fronte costiero del Comune di Pollina. Comprende il nucleo abitato di Costa Turchina, l’omonima spiaggia, Torre Conca e Santa Maria. Camminare lungo il mare significa attraversare paesaggi diversi in pochi chilometri: spiagge di ciottoli, tratti più aperti, punti panoramici e la foce del fiume Pollina, riconosciuta come sito di interesse comunitario per la biodiversità.

Una passeggiata tra mare e luce

La passeggiata sul mare di Finale non è monumentale né scenografica nel senso classico. È una camminata quotidiana, pianeggiante, che segue il profilo del borgo e accompagna il visitatore lungo la costa. Da un lato il Tirreno, dall’altro il tessuto urbano di nuova edificazione sviluppatosi soprattutto tra gli anni Settanta e Novanta. Il mare resta sempre presente, visibile e vicino, rendendo il percorso un’esperienza continua più che un singolo punto da raggiungere.

La crescita demografica di Finale è avvenuta soprattutto tra gli anni ’70 e ’90, grazie ai flussi migratori dai centri vicini come Pollina, San Mauro Castelverde e altri comuni delle Madonie e dei Nebrodi. Molte famiglie scelsero Finale per sfuggire ai rigori invernali e avvicinarsi ai luoghi di lavoro. Questo ha dato origine a una comunità eterogenea, con un assetto urbano pianeggiante e moderno, diverso dai borghi arroccati dell’entroterra.

Tra mare e montagna, una posizione singolare

Uno degli elementi che caratterizzano Finale è la sua posizione geografica. Il borgo consente di vivere il mare e, allo stesso tempo, di raggiungere rapidamente l’entroterra madonita. A metà strada tra Pollina e Finale si trova Serra Daino, area protetta del Parco delle Madonie, mentre poco distante sono visitabili le gole del Tiberio, scavate dal fiume Pollina e riconosciute dall’UNESCO come sito del Geoparks Network.

Tra i luoghi simbolo di Finale spicca la Torre del Marchese, legata alla presenza storica dei Ventimiglia. Accanto a essa, il cortile della “Villa” dei Ventimiglia, in prossimità del lungomare Marco Polo, rappresenta uno dei punti che meglio raccontano l’origine nobiliare e marittima della località. La religiosità è legata al culto di Maria SS. della Lettera, patrona del borgo, celebrata ogni anno nella seconda domenica di agosto.

Spiagge e mare lontano dai grandi centri

Finale è l’ultimo centro abitato della provincia di Palermo in direzione Messina. Questa posizione contribuisce a mantenere un mare molto pulito, lontano dai grandi centri urbani. Le spiagge di Torre Conca, Costa Turchina e Santa Maria sono tra le più frequentate nel periodo estivo, insieme alla spiaggia in contrada Rais Gerbi, raggiungibile dalla Strada statale 113 Settentrionale Sicula.

Finale non è un borgo da “vedere”, ma da percorrere. La sua passeggiata sul mare non si concentra in un solo punto iconico, ma si svela passo dopo passo, seguendo la costa e il ritmo lento del paese. È proprio questa continuità, tra mare aperto, spiagge e abitato, a rendere Finale una scoperta silenziosa, nascosta, capace di sorprendere chi cerca un rapporto diretto e autentico con il mare.