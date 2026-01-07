Colpo grosso a Cefalù: vinti 100.000 euro al 10eLotto

La fortuna ha bussato alle porte di Cefalù e questa volta lo ha fatto senza esitazioni. Nella mattinata del 5 gennaio, una persona rimasta rigorosamente anonima ha centrato una vincita da 100.000 euro giocando al 10eLotto, trasformando una giornata qualunque in un piccolo evento destinato a essere ricordato a lungo.

La giocata vincente è stata effettuata presso la Tabaccheria Camelot, in via Roma, uno dei punti di passaggio più frequentati della città. Nel giro di poche ore la notizia ha iniziato a circolare, passando di voce in voce, fino a diventare un racconto condiviso, fatto di curiosità, ipotesi e sorrisi.

All’interno della tabaccheria l’atmosfera si è scaldata rapidamente. Tra clienti abituali e semplici passanti, l’emozione era palpabile. Qualche applauso spontaneo, brindisi simbolici e la consapevolezza che, almeno per un giorno, la fortuna aveva deciso di fermarsi lì, in mezzo alla vita quotidiana di Cefalù.

«Facciamo i nostri più sentiti auguri al vincitore, o alla vincitrice, di questa straordinaria vincita», hanno commentato i titolari, sottolineando come episodi del genere riescano sempre a coinvolgere l’intera comunità, andando ben oltre l’aspetto economico.

In un periodo ancora segnato dal clima natalizio, questa vincita assume un valore quasi simbolico. È il racconto di una speranza improvvisa, di un sogno che prende forma senza preavviso e che, per una volta, illumina una città intera. Un inizio d’anno che a Cefalù profuma di possibilità, leggerezza e di quella fortuna che, raramente, ma quando accade, lascia il segno.