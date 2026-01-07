Da territorio a vetrina: Cefalù cancellata dai dati produttivi

C’è un momento preciso in cui un territorio smette di essere tale e diventa qualcos’altro. Non accade all’improvviso, non viene annunciato da una crisi visibile, non provoca proteste immediate. Accade quando i numeri ufficiali smettono di registrarlo come luogo di produzione. È quello che succede a Cefalù nei dati ISTAT sui produttori DOP e IGP: zero. Nessuna presenza, nessuna traccia. Non un calo, non una stagnazione. Una cancellazione silenziosa.

Uno zero, quando riguarda la capacità produttiva di un territorio, non è un dettaglio statistico: è una linea di confine. Da una parte c’è un luogo che produce, organizza, difende ciò che nasce dalla propria terra. Dall’altra c’è una vetrina: bella, visitabile, redditizia nel breve periodo, ma vuota di economia reale.

I dati ISTAT sui produttori DOP e IGP sono impietosi proprio perché non sono ideologici. Non premiano la bellezza, non misurano la notorietà, non tengono conto del turismo o della fama. Registrano una sola cosa: quanti operatori trasformano un prodotto locale in valore riconosciuto e tutelato. Dove il numero cresce, il territorio esiste. Dove il numero è zero, il territorio è uscito dal gioco.

In Sicilia, tra il 2014 e il 2017, molti comuni hanno fatto una scelta precisa: investire nella produzione certificata. Sciacca, Ribera, Caltabellotta, Campobello di Mazara hanno costruito filiere, rafforzato consorzi, accettato regole stringenti in cambio di una cosa fondamentale: restare dentro l’economia. Non quella virtuale, non quella della narrazione, ma quella che produce reddito, lavoro, continuità.

Cefalù, no. Cefalù non compare. E questo significa una cosa sola: non partecipa più a quel modello di sviluppo. Non perché le certificazioni siano l’unica via possibile, ma perché oggi rappresentano uno degli ultimi argini contro la trasformazione totale dei territori in spazi di consumo. Chi resta fuori da questi sistemi non è “libero”: è esposto.

Il passaggio da territorio a vetrina non è neutro. È un processo che cambia tutto. Cambia il lavoro, perché sostituisce la produzione con l’intermediazione. Cambia il paesaggio, perché la terra non coltivata non viene curata, ma semplicemente “mantenuta” finché serve allo sguardo. Cambia la società, perché un’economia senza produzione genera occupazione fragile, stagionale, dipendente. Cambia persino il linguaggio, perché si smette di parlare di filiere, cicli, qualità, e si inizia a parlare solo di attrattività.

Il dato zero di Cefalù racconta questo: la terra non è più economia. Non è più qualcosa da organizzare, difendere, valorizzare nel lungo periodo. È uno sfondo. Una quinta scenica utile a sostenere un racconto turistico, ma non un sistema produttivo. E quando la terra diventa sfondo, smette di avere voce nei dati. Esattamente ciò che sta accadendo.

Qualcuno potrebbe obiettare che Cefalù “vive di altro”, che il turismo compensa, che la produzione agricola non è più centrale. Ma è proprio questa logica a essere pericolosa. Perché il turismo senza produzione locale non crea radici, crea dipendenza. Dipendenza dai flussi, dalle mode, dalle stagioni, dalle piattaforme. È un’economia che funziona finché tutto va bene. Ma che non regge agli shock.

I comuni che crescono nei dati DOP e IGP non sono più ricchi perché hanno più certificazioni. Sono più stabili perché hanno mantenuto un legame attivo tra terra, lavoro e identità. Hanno qualcosa che li ancora al territorio. Cefalù, invece, rischia di avere solo il proprio nome. E un nome, se non è sostenuto da un’economia reale, si consuma.

Il dato zero non dice che a Cefalù non esista qualità. Dice qualcosa di più grave: che la qualità non è più organizzata, non è più difesa, non è più pensata come leva economica. È lasciata alla dimensione privata, individuale, episodica. Così facendo, scompare dalle statistiche. E ciò che scompare dalle statistiche, prima o poi, scompare dalle politiche.

Perché i dati servono a questo: a decidere dove investire, dove sostenere, dove intervenire. Un Comune che non compare non viene considerato strategico. Non viene visto come produttore, ma come consumatore di risorse. E questa percezione, nel tempo, diventa realtà. È così che un territorio smette di contare.

Il punto più inquietante è che tutto questo avviene senza conflitto, senza opposizione, senza dibattito pubblico. La trasformazione di Cefalù in vetrina non è stata votata, non è stata dichiarata. È semplicemente accaduta, passo dopo passo, mentre la produzione usciva dal campo visivo e i dati smettevano di registrarla.

Oggi Cefalù è una città che offre esperienze, non prodotti. Emozioni, non filiere. Presenza, non radicamento. Ma le esperienze non si difendono, non si tramandano, non si certificano. Si consumano. E quando finiscono, non resta nulla da ricostruire.

Questo è il vero allarme che arriva dal dato zero. Non riguarda il passato, ma il futuro. Un territorio che non produce più valore riconosciuto perde progressivamente la capacità di decidere il proprio destino. Diventa dipendente da chi arriva, da chi investe, da chi sfrutta. Diventa una vetrina ben illuminata, ma senza retrobottega.

I dati ISTAT non stanno dicendo che Cefalù è morta. Stanno dicendo qualcosa di più scomodo: sta smettendo di essere un territorio. Sta rinunciando, forse senza rendersene conto, a uno dei pochi strumenti che permettono a una comunità di restare tale: la produzione condivisa di valore.

E quando un luogo smette di produrre ciò che lo rende unico, resta solo una domanda, che non può più essere rimandata: Cefalù vuole continuare a essere una vetrina o è ancora in tempo per tornare territorio?