L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo si ferma per ricordare Gioacchino Provenza

Oggi, 7 gennaio 2026, l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo si è fermata. Si è fermata nel senso più profondo del termine: per ricordare Gioacchino Provenza, socio fondatore, uomo silenzioso e fedele, una delle presenze che hanno dato forma e anima all’Associazione fin dal suo primo giorno.

Gioacchino Provenza aveva 42 anni quando, il 15 marzo 1991, insieme ad altri sedici soci, fondò l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo. Da allora non ha mai smesso di sostenerla. Non con gesti clamorosi, ma con quella continuità discreta che solo chi crede davvero in un progetto sa mantenere nel tempo.

Nella vita quotidiana era un impiegato, da qualche anno in pensione, ma dentro di sé custodiva una sensibilità profonda. In lui musica e natura convivevano in armonia: due linguaggi che sentiva inseparabili, due modi di leggere e rispettare il mondo. La bellezza dell’ambiente, il ritmo delle stagioni, il suono come espressione della vita erano parte di un’unica visione. Nella musica Gioacchino vedeva un mezzo per celebrare la vita in tutte le sue forme, non per affermare sé stesso, ma per entrare in relazione con gli altri.

La sua forza era l’ascolto. Sapeva comprendere, accogliere, rispettare. Il dialogo, per lui, non era mai uno scontro, ma un incontro. Questa attitudine lo ha reso, fin dagli inizi, una figura di riferimento all’interno dell’Associazione. Non perché parlasse più degli altri, ma perché sapeva esserci.

Era una persona di straordinaria umiltà, capace di costruire rapporti di amicizia veri, concreti, sinceri. Con la sua calma e la sua disponibilità riusciva a creare legami profondi, facendo di ogni relazione un’occasione di crescita comune. La sua capacità di unire le persone è stata uno dei tratti distintivi che hanno segnato il gruppo dei fondatori e l’identità stessa dell’Associazione.

Grazie alla sua presenza, l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo ha avuto sin dall’inizio una dimensione autentica di comunità, in cui la musica non è mai stata solo esecuzione o tecnica, ma veicolo di relazioni umane, di connessioni durature, di amicizie che resistono al tempo.

La notizia della sua scomparsa è arrivata mentre la Corale era riunita in prova. In quel momento la musica si è fermata. Le voci si sono spente. Tutti si sono raccolti in un momento di silenzio e di preghiera, per ricordare Gioacchino, per onorare la sua figura, per riconoscere ciò che ha rappresentato e continua a rappresentare per questa comunità. È stato un gesto semplice, ma profondo. Un gesto che racconta più di tante parole cosa significhi appartenere a questa Associazione.

Oggi l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo si ferma per ricordare Gioacchino Provenza.

Si ferma per dire grazie. Si ferma per custodire la sua eredità fatta di ascolto, umiltà, amicizia e amore per la musica come strumento di unità.

Gioacchino Provenza non è stato solo uno dei fondatori. È stato uno di quelli che hanno insegnato come stare insieme.