Meteo oggi a Cefalù e sulle Madonie: piogge, vento e clima invernale tra costa e montagna

La giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si apre sotto il segno di un inverno dinamico tra la costa tirrenica e l’entroterra delle Madonie. Il quadro meteorologico conferma una Sicilia settentrionale divisa: più mite e umida sul mare, decisamente più fredda e ventosa nelle aree montane.

Cefalù: pioggia e schiarite, mare molto mosso

A Cefalù oggi il cielo resta variabile, con piogge deboli alternate a schiarite nel corso della giornata. Le temperature si mantengono su valori tipicamente invernali ma senza eccessi: minima 9°C, massima 14°C, con il picco termico atteso in tarda serata.

I venti moderati da Ovest e Ovest-Sud-Ovest soffiano con intensità compresa tra 18 e 31 km/h, rendendo il mare molto mosso, condizione che si protrarrà anche nei prossimi giorni. La temperatura dell’acqua si attesta intorno ai 16,2°C, mentre la qualità dell’aria è giudicata molto buona, un dato significativo nonostante il maltempo.

Dal punto di vista visivo, la città vive una giornata tipicamente invernale: luce diffusa, cielo mobile e un’atmosfera sospesa tra pioggia e improvvise aperture luminose sul mare.

Madonie: freddo, vento e quota neve variabile

Salendo verso l’entroterra, il quadro cambia sensibilmente. Le Madonie oggi sono interessate da un raffreddamento più marcato, con condizioni meteo che variano sensibilmente da comune a comune.

Gangi

A Gangi la giornata è caratterizzata da nuvolosità sparsa e temperature rigide: minima 1°C, massima 6°C. Il dato più rilevante riguarda il vento, che nel pomeriggio diventa forte da Nord-Ovest, con raffiche fino a 55 km/h. Possibili deboli precipitazioni a tratti, con neve oltre i 900–1600 metri, anche se senza accumuli certi.

Polizzi Generosa

A Polizzi Generosa il clima resta freddo ma più stabile. Temperature comprese tra 1°C e 6°C, cielo inizialmente con nubi sparse, in progressivo aumento fino a diventare molto nuvoloso in serata. Anche qui i venti da Ovest-Nord-Ovest soffiano moderati, mentre la quota neve oscilla tra 880 e 1800 metri, con accumuli non garantiti.

San Mauro Castelverde

Situazione più instabile a San Mauro Castelverde, dove oggi si alternano piovaschi e schiarite. Le temperature restano contenute (1–6°C) e il vento, soprattutto nel pomeriggio, può diventare forte. Interessante il dato sulla quota neve, che nelle ore notturne può scendere fino a 480 metri, segnale di un’aria più fredda in quota rispetto agli altri centri madoniti.

Piano Battaglia: neve in corso e allerta meteo

A completare il quadro invernale delle Madonie, Piano Battaglia vive oggi una delle giornate più significative di questa fase perturbata. Le previsioni aggiornate alle 6:35 dell’8 gennaio, con attendibilità molto alta (90–95%), indicano nevicate anche intense al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Sono attesi fino a 11 centimetri di neve nelle prossime ore, con temperature comprese tra -3°C e 2°C e zero termico intorno ai 1400 metri. I venti soffiano forti e a tratti molto forti da Ovest-Nordovest, rendendo le condizioni severe soprattutto nelle ore centrali della giornata. Nonostante la neve al suolo, gli impianti sciistici risultano chiusi sia nei giorni feriali sia nei festivi, mentre resta attiva l’allerta meteo per neve, segnale di una situazione da seguire con prudenza per chi si muove in quota.

Un inverno vero, senza eccessi ma ben presente

Il meteo di oggi racconta una Sicilia settentrionale autenticamente invernale, senza eventi estremi ma con una netta differenza tra costa e montagna. Cefalù vive una giornata umida e ventilata, mentre le Madonie fanno i conti con freddo, vento e possibilità di neve in quota, elementi che restituiscono il volto più ruvido ma affascinante dell’inverno interno.

Una situazione da seguire con attenzione soprattutto per chi si muove nelle aree montane o lungo la costa esposta ai venti occidentali.