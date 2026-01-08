Piano Battaglia: regolamentato l’ingresso degli autobus turistici e tariffe

L’Amministrazione comunale di Petralia Sottana ha definito, con apposita deliberazione di Giunta, le modalità applicative del ticket di ingresso per gli autobus turistici diretti a Piano Battaglia, uno dei principali poli naturalistici e turistici delle Madonie. Il provvedimento si inserisce nel quadro del Regolamento comunale approvato dal Consiglio e in vigore dal 25 dicembre 2025, con l’obiettivo di garantire una gestione ordinata, sostenibile e sicura dei flussi turistici nei periodi di maggiore affluenza.

Il ticket sarà applicato esclusivamente durante il periodo di innevamento e limitatamente alle giornate di sabato, domenica e festivi o prefestivi. La zona interessata è quella turistica di Piano Battaglia, particolarmente sensibile sotto il profilo ambientale e viario nei mesi invernali.

Le tariffe giornaliere sono state determinate in base alla capienza dei mezzi:

– autobus da 9 a 12 posti: 30 euro;

– da 13 a 21 posti: 60 euro;

– da 22 a 39 posti: 90 euro;

– da 40 a 70 posti: 150 euro;

– autobus a due piani da 85 a 94 posti: 250 euro.

Il regolamento prevede inoltre precisi obblighi di comunicazione preventiva: l’accesso a Piano Battaglia nei periodi di innevamento dovrà essere comunicato al Comune con un anticipo non inferiore a sette giorni e non superiore a dieci, secondo modalità che saranno rese note tramite apposito avviso pubblico.

Le risorse derivanti dal ticket saranno vincolate a finalità di interesse collettivo. Il 50% dei proventi sarà destinato al miglioramento dei servizi comunali e turistici, alla pulizia, alla segnaletica e alle iniziative culturali, sia a Piano Battaglia sia nel centro urbano. Un ulteriore 30% sarà impiegato per il potenziamento dei servizi di viabilità, il controllo degli accessi, le attività di protezione civile e la gestione delle emergenze. Il restante 20% resterà nella disponibilità dell’Amministrazione comunale.

Con questo intervento, il Comune di Petralia Sottana intende coniugare accoglienza turistica, tutela del territorio e qualità dei servizi, promuovendo un modello di fruizione responsabile e rispettoso di uno dei luoghi simbolo delle Madonie.