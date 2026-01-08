Gennaio al GAL Hassin: ripartono didattica, visite e divulgazione

Parliamo delle attività del GAL Hassin nel gennaio 2026 e della ripresa dei percorsi rivolti alle scuole e al pubblico. Il GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche torna operativo dopo la pausa delle festività. Le attività didattiche riprendono mercoledì 7 gennaio 2026, con il rientro degli studenti, mentre da sabato 10 gennaio riaprono le visite per il pubblico. L’accesso è su prenotazione e riguarda il periodo gennaio-giugno attraverso il biglietto standard disponibile online.

Le attività divulgative sono organizzate in più momenti e possono variare in base alle scelte dello staff, alle condizioni meteo e alla presenza di eventi programmati. Una prima parte della visita si svolge nel Museo, dove vengono affrontati temi legati allo spazio e alla scienza, dall’astronomia all’astrofisica, dalla cosmologia all’evoluzione delle stelle, fino allo studio del nostro pianeta e alle grandi scoperte scientifiche. Il percorso include anche argomenti come meteore, meteoriti, comete, asteroidi e detriti spaziali, insieme alla presentazione della ricerca svolta grazie ai principali strumenti osservativi del centro.

Tra Museo, osservazioni e Parco dello Spazio e del Tempo

In alcune giornate, la visita prosegue all’esterno nella Terrazza Osservativa, dove vengono illustrate le caratteristiche della strumentazione telescopica e del Sole. In questo contesto è possibile osservare la nostra stella in diretta utilizzando telescopi diversi e appositi filtri. L’esperienza può includere anche una spiegazione del Galhassin Robotic Telescope nel Parco dello Spazio e del Tempo, area dedicata all’osservazione e alla divulgazione scientifica.

Il Segreto del Re

Il Parco dello Spazio e del Tempo ospita diversi exhibit permanenti, tra cui orologi solari, rappresentazioni dei pianeti e delle stelle, il Cerchio di Ipparco e la Torre dei Venti. Le installazioni aiutano a comprendere il rapporto tra tempo, cielo e movimento degli astri, offrendo un percorso semplice e accessibile anche ai visitatori più giovani.

Planetario, orari e prenotazioni

La seconda parte della visita guidata è dedicata al Planetario e dura in genere circa un’ora. Qui il pubblico osserva il cielo in forma simulata e segue spiegazioni chiare sui principali fenomeni astronomici. Il Planetario rappresenta uno dei momenti centrali dell’esperienza proposta dal centro.

Nel complesso, le attività del GAL Hassin durano in media circa due ore e mezza e si svolgono il sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.00. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il sito ufficiale. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili nella sezione Didattica e Divulgazione della home page.