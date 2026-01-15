Cefalù, difende un’esercente e viene pestato: identificato l’autore della brutale aggressione

Un gesto di difesa, una reazione sproporzionata, una violenza che ha scosso la città. È questo il contesto in cui si colloca la brutale aggressione avvenuta a Cefalù, per la quale la Polizia di Stato ha identificato e sottoposto a misura cautelare un 31enne domiciliato in città, ritenuto responsabile di un pestaggio costato alla vittima 50 giorni di prognosi.

L’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Cefalù si è concluso con l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, così come disposto dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, al termine di un’indagine rapida e accurata.

Un’aggressione che nasce da un gesto di civiltà

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda avrebbe avuto origine pochi minuti prima del pestaggio. La vittima, un cittadino cefaludese, sarebbe intervenuta per difendere un’esercente locale, oggetto di una condotta verbale ritenuta inappropriata durante una controversia legata a una compravendita. Un richiamo pubblico, civile, che avrebbe provocato una reazione inattesa e violenta.

Il Segreto del Re

di Mario Macaluso È nella classifica dei bestseller Amazon perché appassiona i lettori con un mistero che non li lascia più andare. Se ami le storie che intrecciano storia, intrigo e rivelazioni inaspettate, non perdere Il Segreto del Re: il romanzo di cui tutti parlano e che sta scalando le classifiche Amazon in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

L’aggressore, inizialmente, si sarebbe scusato con la commerciante per il proprio comportamento. Un gesto che, tuttavia, non avrebbe cancellato il risentimento per essere stato ripreso davanti ad altre persone.

L’invito pretestuoso e il pestaggio

È in questo passaggio che, secondo gli inquirenti, matura la violenza. Il 31enne avrebbe avvicinato l’uomo che lo aveva redarguito, invitandolo con un pretesto a spostarsi in una zona appartata, lontana da sguardi indiscreti. Un luogo che si è trasformato in teatro di un’aggressione feroce, fatta di calci e pugni, inferti senza possibilità di difesa.

La vittima, soccorsa e trasportata in un nosocomio della zona, ha riportato lesioni tali da richiedere una prognosi di cinquanta giorni. Un dato che qualifica l’episodio come lesioni personali gravi, reato di cui l’aggressore dovrà ora rispondere.

Il video sui social e l’indignazione della città

A rendere immediatamente noto l’episodio è stata la diffusione sui social di un video del pestaggio, ripreso da un anonimo con un telefono cellulare. Immagini crude, che hanno suscitato indignazione e riprovazione nella comunità cefaludese e che sono state attentamente analizzate anche dal personale di polizia.

Proprio la visione del filmato, insieme a ulteriori riscontri testimoniali, ha consentito agli agenti di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di risalire in tempi rapidi all’identità dell’autore dell’aggressione.

Un’indagine rapida e puntuale

Gli accertamenti svolti dal Commissariato di Cefalù non hanno lasciato nulla al caso. Le prove raccolte, considerate credibili e solide dall’Autorità Giudiziaria, hanno portato all’emissione del provvedimento cautelare nei confronti del 31enne.

Un’indagine che evidenzia ancora una volta il ruolo centrale delle immagini, ma soprattutto la capacità investigativa di leggere oltre il video, ricostruendo motivazioni definite futili e abiette dagli stessi inquirenti.

Una vicenda che interroga la comunità

L’episodio riapre una riflessione più ampia sul valore della difesa civile, sul confine tra parola e violenza, e sulla necessità di tutelare chi interviene per proteggere gli altri. A Cefalù, città che fonda la propria identità anche sul senso di comunità, quanto accaduto lascia un segno profondo.