La Sicilia a tavola nel XII secolo: una storia che passa anche da Cefalù

Per entrare davvero nel Medioevo siciliano bisogna spostare lo sguardo. Non basta osservare castelli, cattedrali, mosaici. Occorre avvicinarsi alla tavola, agli ingredienti, ai gesti quotidiani che scandiscono la vita di un’isola al centro del Mediterraneo. Nel XII secolo la Sicilia non è un territorio marginale: è uno dei luoghi in cui il mondo si incontra, si mescola, si reinventa. E Cefalù, in questo scenario, non è un’eccezione ma una parte integrante di un sistema culturale ampio, vitale, sorprendentemente moderno.

Il tempo è quello di Guglielmo II, sovrano normanno che eredita un’isola già profondamente trasformata dall’esperienza islamica e bizantina. La Sicilia che governa non cancella il passato: lo riorganizza. Le lingue convivono, i saperi circolano, le tecniche si affinano. Questo vale per l’architettura come per l’agricoltura, per l’amministrazione come per la cucina. Mangiare, in quell’epoca, è un atto che riflette un equilibrio politico e culturale raro nel panorama europeo.

Alla base di tutto c’è la terra. Nei secoli precedenti, la cosiddetta rivoluzione agricola araba ha cambiato il volto dell’isola. Sistemi di irrigazione più efficienti, nuove colture, una gestione razionale delle risorse idriche rendono possibile una produzione alimentare stabile e diversificata. Agrumi, riso, canna da zucchero, ortaggi, spezie entrano nella vita quotidiana e modificano profondamente la dieta. Senza questa trasformazione silenziosa, nessuna cucina raffinata sarebbe stata possibile. Il gusto nasce sempre da un paesaggio.

Il Segreto del Re

Le città diventano il cuore pulsante di questo sistema. Palermo è il centro politico, ma le altre realtà urbane e costiere partecipano alla stessa rete. Cefalù, affacciata sul mare, inserita nelle rotte mediterranee, collegata all’entroterra, vive di scambi continui. I prodotti arrivano via mare e via terra, circolano nei mercati, vengono trasformati nelle cucine domestiche e nelle mense di corte. La distinzione tra centro e periferia è meno netta di quanto si pensi: ciò che accade nella capitale riverbera in tutta l’isola.

Mangiare nel XII secolo significa anche organizzare la città. L’approvvigionamento alimentare è una questione di buon governo. Mercati regolati, controlli sulla qualità, norme contro le frodi: il cibo non è lasciato al caso. Nei suq e nei mercati si vendono prodotti freschi, spezie, carni, pesce, pane, ma anche cibi già pronti. La presenza di piatti cucinati indica una vita urbana intensa, in cui non tutti mangiano solo in casa. È una Sicilia dinamica, lontana dall’immagine di un Medioevo immobile e povero.

La cucina quotidiana, però, non coincide sempre con quella delle corti. I ricettari che ci sono giunti raccontano soprattutto l’alimentazione delle élites: piatti complessi, abbinamenti ricercati, uso sapiente di spezie e zucchero. Ma accanto a questo mondo esiste una cucina domestica fatta di zuppe, legumi, cereali, pesce, uova. Anche qui emergono elementi di continuità con il presente. Molte preparazioni di base, molti sapori, molte combinazioni non sono così lontane dalle abitudini attuali.

Il tratto forse più sorprendente della tavola siciliana del XII secolo è la sua apertura. Dolce e salato convivono senza rigidità. La carne può essere accompagnata da zucchero e spezie, il pesce da salse aromatiche, i dolci da ingredienti che oggi definiremmo “sofisticati”. Questa libertà nasce dall’incontro tra culture diverse, dalla capacità di integrare tradizioni senza gerarchie rigide. Non c’è un modello unico da imporre, ma una pluralità di soluzioni che dialogano tra loro.

Anche il modo di mangiare racconta una storia. Spesso si consuma il pasto dal piatto comune, condividendo il cibo. La convivialità è un valore centrale. Il banchetto non è solo nutrizione, ma rappresentazione del potere, della ricchezza, dell’ordine sociale. Allo stesso tempo, la quotidianità è fatta di gesti semplici, ripetuti, regolati da consuetudini precise. In entrambi i casi, il cibo è linguaggio: parla di appartenenza, di identità, di rapporti tra le persone.

In questo quadro, Cefalù si colloca come una città che partecipa pienamente a questa civiltà della tavola. La sua posizione geografica la rende un punto di passaggio naturale. Il mare porta merci, idee, sapori; la terra fornisce risorse; la città le mette in relazione. Pensare alla Cefalù del XII secolo significa immaginarla inserita in un flusso continuo, non isolata ma connessa. La cucina che si sviluppa in Sicilia è anche la sua cucina, declinata secondo le specificità locali ma parte di un orizzonte comune.

Raccontare oggi la Sicilia a tavola nel tempo di Guglielmo II significa ribaltare alcune narrazioni consolidate. Non un’isola arretrata che rincorre modelli esterni, ma un luogo che anticipa, sperimenta, diffonde. Molte delle innovazioni gastronomiche che arriveranno nel resto d’Europa passano da qui. La Sicilia è un ponte, non una periferia. E questo ponte è fatto anche di piatti, ingredienti, ricette.