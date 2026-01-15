Giorno 15 gennaio 2026 il Signore ha chiamato nella sua casa Sausa Maria in Polizzotto. La salma si trova presso la propria abitazione di Via del Re 44 – Lascari. Le esequie si svolgeranno giorno 16 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso la Chiesa San Michele Arcangelo di Lascari.
Non fiori ma opere di bene. Presso l’ abitazione saranno raccolte le offerte per la beneficenza.
Sausa Maria
Giorno 15 gennaio 2026 il Signore ha chiamato nella sua casa Sausa Maria in Polizzotto. La salma si trova presso la propria abitazione di Via del Re 44 – Lascari. Le esequie si svolgeranno giorno 16 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso la Chiesa San Michele Arcangelo di Lascari.