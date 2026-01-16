Cefalù, venerdì 16 gennaio: velature in giornata, pioggia in serata

La giornata di oggi a Cefalù si apre sotto un cielo attraversato da velature estese, che accompagnano le prime ore del mattino senza fenomeni di rilievo. Alle 7 il termometro segna 11,4 gradi, con un’umidità intorno al 70% e venti deboli dai quadranti meridionali. Il mare si presenta poco mosso, condizione che resterà sostanzialmente stabile per l’intero arco della giornata.

Nel corso della mattinata le temperature sono in progressivo aumento. Già tra le 9 e le 10 si superano i 15 gradi, mentre tra le 11 e le 13 si raggiunge il valore massimo di 17,2 gradi. Le velature diventano a tratti più sparse, lasciando filtrare una luce diffusa che restituisce un clima mite e quasi primaverile per il periodo. I venti, deboli, ruotano gradualmente da sud verso nord e nord-est, senza raffiche significative.

Il primo pomeriggio mantiene condizioni simili: cielo velato, temperature comprese tra 16 e 17 gradi, umidità in lieve aumento e ventilazione debole. La sensazione è quella di una giornata stabile, con un equilibrio delicato tra aria mite e copertura nuvolosa, tipico delle fasi di transizione stagionale.

Dalle 17 in poi, però, il quadro comincia lentamente a cambiare. Le velature tornano a farsi più compatte e la temperatura inizia a scendere sotto i 15 gradi. In serata la nuvolosità aumenta ulteriormente fino a diventare molto nuvoloso tra le 20 e le 21, quando il termometro oscilla attorno ai 13 gradi.

Tra le 22 e le 23 è previsto il passaggio più instabile della giornata: il cielo si presenta coperto con deboli piogge, accompagnate da precipitazioni leggere, stimate intorno ai 0,3 millimetri. Fenomeni modesti, ma sufficienti a interrompere una giornata che fino a quel momento era rimasta asciutta. I venti restano deboli da sud, mentre il mare continua a essere poco mosso anche in nottata.

Nel complesso, le previsioni per oggi mostrano un’elevata affidabilità, con un indice di qualità previsionale che raggiunge il 98% nell’ultimo giorno e valori molto buoni anche su base settimanale e mensile. Una giornata dunque prevalentemente mite e tranquilla, con un finale più umido che anticipa un possibile cambio di scenario nelle prossime ore.