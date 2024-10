A Cefalù la mostra personale di Pietro Sciortino “Lo sguardo Geometrico”

Sabato 12 ottobre, ore 18.30 nei locali del Bastione in piazza Crispi a Cefalù, inaugurazione della mostra personale di Pietro Sciortino “ Lo sguardo Geometrico”.

All’inaugurazione le performance artistiche di Tommaso Gioietta e Alessandro Cassata.

Resterà aperta fino al 26 ottobre.

Pietro Sciortino, artista di grande talento, conosciuto in Italia e all’estero, attraverso il suo stile artistico inconfondibile, che lo rende assolutamente unico nel suo genere.

Profondamente innamorato delle sue origini, racconta la Sicilia attraverso l’esplosione dei suoi colori vivaci e prepotenti che raccontano il trionfo della vita, l’entusiasmo gioioso per le cose belle.

Attento osservatore, fotografa con gli occhi e con l’anima non solo le immagini , ma le sensazioni che si generano nell’incontro con l’altro.

Piccoli dettagli che sfiorano la mente, si traducono in fotogrammi che Sciortino riprende dalla memoria sensoriale per generare successivamente un racconto artistico fatto di figure

geometriche , dove la matematica è protagonista.

La geometria è matematica, precisione, analisi scrupolosa degli spazi e delle misure, ricerca costante di equilibrio.

I visi di Pietro sono rotondi come la luna, quella lampada notturna che mai si spegne, neanche durante il giorno sebbene non sia visibile ad occhio umano.



Nel suo curriculum anche la partecipazione all’interno dello spazio libero espressivo per i 150 anni di rapporti diplomatici tra Italia e Messico, vincitore del secondo posto pari merito della mostra di Frida Kalo nel 2024.

Sciortino, continuamente alla ricerca e sperimentazione sorprende per la sua incredibile fantasia ed entusiasmo, cosi chè la sua arte diviene farmaco per l’occhio stanco dell’uomo contemporaneo, poesia per l’anima che si accosta ai suoi lavori