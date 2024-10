Proposte di Democrazia partecipata a Cefalù

E’ intenzione dell’Amministrazione comunale di Cefalù destinare per l’anno 2024 a forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, la somma di € 12.000,00.

I cittadini dovranno esprimere la loro preferenza per l’utilizzo della somma di € 12.000,00 scegliendo innanzitutto tra le seguenti aree tematiche (art. 9 del Regolamento):

1) Ambiente, Ecologia e Sanità

2) Amministrazione Digitale

3) Sviluppo Economico e Turismo

4) Spazi, Aree Verdi e Patrimonio

5) Politiche Giovanili

6) Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive

“annualmente la Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore Finanziario definisce una quota del bilancio di previsione, da utilizzare attraverso il Bilancio Partecipativo. Questa deve essere stabilita in base a quanto disposto sia nella Legge di Stabilità Regionale, nel rispetto del disposto della L.R. n. 5/2014, art. 6. Inoltre, va valutato se la quota annua di importo pari al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente sia da imputare a spesa corrente o spesa per investimenti al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.