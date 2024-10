Conferiti encomi ed attestati di fedeltà ai soci dell’A.N.C. di Monreale (Foto)

Conferiti encomi ed attestati di fedeltà ai soci dell’A.N.C. di Monreale.

Ieri pomeriggio, nel piazzale antistante la sede della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Monreale, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di fedeltà inviati dalla presidenza nazionale carabinieri in congedo Roma, ai soci che sono rimasti iscritti interrottamente all’A.N.C. per 10, 20, 30 anni.

Trenta sono stati i soci premiati, a consegnare gli attestati il Comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale Tenente Colonnello Giulio Modesti accompagnato dal comandante della Compagnia, Capitano Niko Giaquinto. T

ra le autorità presenti il deputato regionale Marco Intravaia che è anche presidente del Consiglio Comunale di Monreale, il sindaco di Monreale ingegnere Alberto Arcidiacono e il presidente della locale sezione A.N.C. di Monreale Maresciallo Giuseppe Cortigiani il quale è stato premiato per i suoi trenta anni di iscrizione al sodalizio e contestualmente ha ricevuto un Encomio rilasciato dal Comune di Monreale.

Significativa è stata la presenza dell’Ispettore regionale dell’A.N.C. – Sicilia dott. Ignazio Buzzi, che ha introdotto i lavori di consegna degli attestati. Su proposta dell’Ispettore Buzzi è stata nominata Socio d’Onore la Signora Rosalia Messina, con attestato rilasciato dell’A.N.C. Roma, vedova del vicebrigadiere Domenico Intravaia tra i caduti di Nassiriya, presente anche il figlio il deputato Marco Intravaia. Oltre agli attestati di fedeltà sono stati consegnati 17 Encomi ai soci che si sono distinti per aver collaborato in servizi sociali con l’amministrazione Comunale di Monreale, a consegnare gli encomi è stato il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia.

Il sindaco Arcidiacono, nel ringraziare i soci ha sottolineato l’importanza di collaborazione tra l’Ente Comunale e il sodalizio che l’ha definito un punto di riferimento dell’amministrazione civica che può contare anche per il futuro in questa collaborazione. Il comandante del Gruppo Carabinieri tenente colonnello Giulio Modesti nell’esprimere ai soci, che hanno ricevuto l’attestato di fedeltà alla A.N.C., il suo compiacimento per la militanza dimostrata all’attaccamento negli anni, ha detto: “Voi portate gli alamari come noi ed è il vincolo che unisce l’Arma in servizio con il personale in congedo”. I soci e il presidente Maresciallo Cortigiani si sono complimentati con il dott. Ezio Buzzi, per la recente conferma al suo secondo mandato quinquennale nella qualità di Ispettore per la Sicilia dell’A.N.C. e nel ringraziarlo per la sua presenza gli hanno augurato un buon lavoro.

Paolo TAORMINA