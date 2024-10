Eccellenza: risultati poco favorevoli per la Polisportiva Lascari Cefalù

Un altro weekend di emozioni forti nel campionato di Eccellenza. Domenica 13 ottobre, diverse squadre hanno dato spettacolo sui campi di gioco, regalando ai tifosi giocate indimenticabili e risultati sorprendenti.

La Supergiovane Castelbuono vince, superando l’Oratorio S. Ciro e Giorgio con un netto 2-0. Una vittoria che alimenta le speranze di un campionato da protagonista.

Al contrario, la Polisportiva Lascari Cefalù vive un momento difficile. La sconfitta per 2-1 contro la Parmonval, alla luce dei risultati di Domenica, mostra una squadra che fatica a trovare la giusta quadratura. Pur con un ottimo potenziale. Perdono tutte le squadre di cosa, ma questo porta alla fuga il gruppo di testa.

Nel resto della giornata, l’Athletic Club Palermo ha superato il Marsala con un punteggio di 2-1, mentre il Castellammare ha travolto il Partinicaudace con un perentorio 5-0.

Il Don Carlo Misilmeri ha inflitto un pesante 4-0 al Casteldaccia, mentre il San Vito Lo Capo ha superato la Folgore Castelvetrano con un 2-0.

Il San Giorgio Piana ha battuto il C. di Gela con un rotondo 2-0, completando il quadro delle partite disputate.

Con questi risultati, la classifica dell’Eccellenza si fa sempre più avvincente. La lotta per le prime posizioni è più accesa che mai, mentre in fondo alla classifica la battaglia per evitare la retrocessione si preannuncia lunga e combattuta.

Classifica

Palermo Athletic Club Palermo 13

San Giorgio Piana 11

Castellammare Calcio 10

Città Di Gela 9

Parmonval 9

Don Carlo Misilmeri 9

Unitas Sciacca Calcio 9

Partinicaudace 8

Supergiovane Castelbuono 7

Città Di San Vito Lo Capo 6

Accademia Trapani 6

Marsala 4

Polisportiva Lascari Cefalù 4

Folgore Calcio Castelvetrano 3

Oratorio S. Ciro E Giorgio 3

Casteldaccia 0