A Cefalù una domenica green e all’insegna della sicurezza

Una domenica all’insegna della sostenibilità e della solidarietà ha animato il lungomare di Cefalù. Grazie all’impegno congiunto di numerose associazioni e volontari, la città ha ospitato due importanti iniziative: la campagna nazionale “Io non rischio” e una raccolta differenziata di rifiuti plastici.

La Protezione Civile protagonista della sicurezza La Giornata nazionale “Io non rischio” ha visto la Giubbe d’Italia sezione di Cefalù in prima linea per sensibilizzare i cittadini sulle corrette procedure da adottare in caso di emergenza. I volontari, da sempre presenti e attivi nella comunità, hanno dimostrato ancora una volta il loro valore, offrendo dimostrazioni pratiche e fornendo preziosi consigli. Il loro impegno si è rivelato fondamentale non solo in occasione di eventi straordinari come incendi o concerti, ma anche nella vita quotidiana, garantendo la sicurezza di tutti i cittadini.

Un lungomare più pulito grazie al volontariato In parallelo alla campagna “Io non rischio”, si è svolta una massiccia operazione di pulizia ambientale coordinata da Marie-Blanche Le Mauff. Armati di guanti e sacchi, numerosi volontari del CAI Sezione di Cefalù e del MASCI hanno raccolto oltre 30 sacchi di rifiuti differenziati lungo il litorale, contribuendo a rendere più pulito e accogliente il lungomare Giardina. La ditta Multiecoplast si è occupata del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti raccolti, dimostrando un grande senso di responsabilità sociale.

Un ringraziamento a tutti i volontari Il successo di entrambe le iniziative è stato possibile grazie alla dedizione e all’impegno di tutti i volontari che hanno partecipato. Il loro esempio è un invito a tutti i cittadini a prendersi cura del proprio territorio e a collaborare per costruire una comunità sempre più sostenibile.

Un appuntamento da ripetere L’Amministrazione comunale di Cefalù, guidata dal Sindaco Daniele Tumminello che ha patrocinato l’evento, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti e ha sottolineato l’importanza di promuovere iniziative simili in futuro. Esprime soddisfazione l’Assessore alle politiche Green Francesca Mancinelli. La giornata di domenica 13 ottobre è stata un’occasione per rafforzare il senso di comunità e per dimostrare che, insieme, possiamo fare la differenza.