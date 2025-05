Riolo-Marin vincono il Targa Florio Historic Rally

Riolo-Marin vincono sul filo di lana il Targa Florio Historic Rally

Un finale al cardiopalma quello del Targa Florio Historic Rally, che ha regalato tante emozioni al vasto pubblico che nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 maggio si è radunato lungo i tratti cronometrati di “Targa”, “Campofelice-Collesano”, “Scillato” e “La Generosa”. Dodici le prove speciali che hanno animato il terzo atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2025 lungo gli asfalti dell’iconico Circuito delle Madonie, teatro delle sfide avvincenti del tricolore.

Con un colpo di scena arrivato nel finale, che ha ribaltato le sorti della gara organizzata da Automobile Club d’Italia e Automobile Club Palermo, è Salvatore “Totò” Riolo ad aggiudicarsi la vittoria del Targa Florio storico, autore del miglior tempo in tre speciali al fianco di Maurizio Marin su Porsche 911 SC di 4° Raggruppamento. Il cerdese ha approfittato del ritiro di Angelo Lombardo, accompagnato alle note da Roberto Consiglio, che fino ad allora aveva mantenuto la leadership della gara, ma costretto al ritiro a seguito di un guasto meccanico riscontrato alla sua Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento prima dello start della PS11 “Scillato 3”. Per Riolo si tratta del secondo successo di fila dopo quello ottenuto nel 2024, sempre al fianco di Marin, e con cui ha raggiunto in totale dieci vittorie nella Targa Florio, di cui sette solo nell’Historic Rally. Quella del 2025, è inoltre la quarta edizione consecutiva vinta da un pilota siciliano. Piazza d’onore per Andrea Smiderle, costante nelle zone alte della classifica e al debutto su Subaru Legacy di 4° Raggruppamento condivisa con Gianni Marchi, il più veloce nella prova di chiusura sul passaggio di “La Generosa”. Un ottimo risultato per il vicentino che si è posizionato davanti a Matteo Musti, terzo assoluto e primo tra i concorrenti del 2° Raggruppamento su Porsche Carrera RS e navigato da Francesco Granata, risultato che consente al pilota di Voghera di allungare ulteriormente nella graduatoria assoluta del campionato. Chiude ai piedi del podio Natale Mannino, palermitano vincitore dell’edizione 2023, che porta a casa il primato nel 3° Raggruppamento su Porsche 911 SC e con Giacomo Giannone alle note. Un buon weekend anche per Vittorio e Adelchi Foppiani su Lancia Delta Integrale, quinti assoluti e terzi nel 4° Raggruppamento che guadagnano punti utili per la classifica del tricolore, inseguiti da Riccardo Mariotti e Giuseppe Tricoli su Ford Sierra Cosworth, a pochissimi secondi dall’equipaggio piacentino. Settima posizione per il biellese Roberto Rimoldi, in coppia con Davis su Porsche 911 SC, con cui sale sul secondo gradino del podio riservato al 3° Raggruppamento, quindi ottavi Raffaele e Salvatore Picciurro, in corsa su Porsche Carrera RS, mentre Riccardo Bianco, navigato da Salvatore Cicero su altra Porsche di 3° Raggruppamento, e Nicola Tricomi, affiancato da Giuseppe Lusco su Porsche Carrera RS, completano la classifica dei primi dieci equipaggi. In evidenza anche Giuliano Palmieri, coadiuvato nuovamente da Lucia Zambiasi su Porsche 911 S e in corsa per il 1° Raggruppamento.

Non sono mancati i ritiri, oltre a quello di Lombardo arrivato prima della penultima speciale. Tra questi, figura Matteo Luise, fermato da un inconveniente tecnico della sua Fiat Ritmo 130 Abarth condivisa con Melissa Ferro nelle fasi finali della prima tappa.

Con il Targa Florio Historic Rally in archivio, il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2025 farà tappa in Trentino-Alto Adige per la tredicesima edizione del Valsugana Historic Rally, quarto appuntamento del tricolore.

CLASSIFICA FINALE TARGA FLORIO HISTORIC RALLY: 1. Riolo-Marin (Porsche 911 SC) in 1:11’49.5; 2. Smiderle-Marchi (Subaru Legacy) a 30.1; 3. Musti-Granata (Porsche Carrera RS) a 2’03.1; 4. Mannino-Giannone (Porsche 911 SC) a 4’06.0; 5. Foppiani-Foppiani (Lancia Delta Integrale HF) a 6’29.4; 6. Mariotti-Tricoli (Ford Sierra RS Cosworth) a 6’33.1; 7. Rimoldi-Davis (Porsche 911 SC) a 7’10.8; 8. Picciurro-Picciurro (Porsche Carrera RS) a 7’50.4; 9. Bianco-Cicero (Porsche 911 SC) a 8’39.2; 10. Tricomi-Lusco (Porsche Carrera RS) a 11’01.8

CALENDARIO CIR AUTO STORICHE 2025: 28 febbraio-1° marzo, 15° Historic Rally delle Vallate Aretine | 11-13 aprile, 8° Rally Storico Costa Smeralda | 9-11 maggio, Targa Florio Historic Rally | 30 maggio-1° giugno, 13° Valsugana Historic Rally | 20-21 giugno, 14° Rally Lana Storico | 18-20 luglio, Rally Storico Campagnolo | 26-28 settembre, XXXVII Rallye Elba Storico | 17-19 ottobre, 40° Sanremo Rally Storico

[In foto: Riolo-Marin su Porsche 911 SC in azione al Targa Florio Historic Rally 2025]