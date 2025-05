Lascari (PA) 10 Maggio 2025 il Signore ha chiamato a sé Venera Ilardi in Imbraguglio . La salma si trova presso la propria abitazione in Via Galliano, 43 a Lascari. I Funerali avranno luogo Lunedì 12 Maggio 2025 alle ore 10:30 nella Parrocchia San Michele Arcangelo di Lascari (PA). Seguirà la sepoltura nel cimitero di Lascari (PA).