Giubileo della Speranza. Messa negli ospedali  di Cefalù e Petralia Sottana

Giubileo della Speranza. Messa con i malati, gli operatori e le comunità parrocchiali negli ospedali di Cefalù e Petralia Sottana

Alla luce della Bolla di indizione del Giubileo della Speranza, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, ha inserito le Cappelle degli Ospedali “G. Giglio” di Cefalù e “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana tra i luoghi giubilari della Diocesi.

“Nell’Anno giubilare saremo chiamati ad essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio – si legge nella bolla Spes non Confundit – .Segni di speranza andranno offerti agli ammalati, che si trovano a casa o in ospedale. Le loro sofferenze possano trovare sollievo nella vicinanza di persone che li visitano e nell’affetto che ricevono. Le opere di misericordia sono anche opere di speranza, che risvegliano nei cuori sentimenti di gratitudine. E la gratitudine raggiunga tutti gli operatori sanitari che, in condizioni non di rado difficili, esercitano la loro missione con cura premurosa per le persone malate e più fragili”.

Alla luce di questa scelta significativa nella programmazione per l’Anno giubilare in Diocesi sono previste due Celebrazioni Eucaristiche presso gli Ospedali e coinvolgeranno non solo i malati, gli operatori sanitari e il personale ospedaliero, ma anche le comunità parrocchiali dei territori interessati:

Venerdì 16 maggio 2025, alle 16.30 , presso la Fondazione Ospedaliera “G. Giglio” di Cefalù, con la partecipazione dei fedeli dei Settori Tirreno e Valle del Torto.

, presso la Fondazione Ospedaliera “G. Giglio” di Cefalù, con la partecipazione dei fedeli dei Settori Tirreno e Valle del Torto. Venerdì 30 maggio 2025, alle 17.00, presso l’Ospedale “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana, insieme alle Comunità del Settore Alte Madonie.

La presenza delle comunità accanto agli ammalati vuole essere segno vivo di comunione, vicinanza e solidarietà di tutta la Chiesa cefaludense verso chi è segnato dalla prova della malattia. Un gesto concreto che interpreta pienamente lo spirito del Giubileo della Speranza, in cui la fede si traduce in prossimità e consolazione verso le ferite dell’umanità.