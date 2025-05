Scopri il “segreto della quinta voce”: cosa succede nella vita di tutti i giorni

Oggi pomeriggio, 10 maggio, alle ore 17:00, presso l’Auditorium dell’Istituto Scolastico “Del Duca – Amato” di Cefalù, si presenta il nuovo libro del nostro Direttore “Il segreto della quinta voce”. Un’opera che esplora un concetto profondo e affascinante nel mondo della musica corale e orchestrale: la “quinta voce”, quella forza invisibile che emerge quando le singole voci si uniscono in armonia. Non sarà solo una presentazione di un libro, ma un’opportunità per riflettere sulla potenza della collaborazione e dell’unione, non solo nella musica, ma nella vita stessa.

A presentare il libro sarà la professoressa Antonella Cancila, Dirigente Scolastico dell’IISS “Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato”, che guiderà il pubblico in questo affascinante viaggio musicale e culturale. Nel suo libro, Mario Macaluso ci invita a riflettere su una realtà che spesso non vediamo: la quinta voce. Non è un suono presente nelle partiture, non è una singola frequenza che si aggiunge agli altri timbri. È la magia che nasce quando le voci di un coro si fondono in un’unica energia, quella che va oltre la somma dei suoni individuali. La “quinta voce” è quel qualcosa che trasforma una semplice esecuzione musicale in un’esperienza straordinaria. È il risultato dell’ascolto reciproco, della sintonia e della collaborazione che vanno oltre l’individualismo.

Il nostro Direttore ci porta a scoprire questo segreto, non solo attraverso la musica, ma anche come una metafora di ciò che succede nella vita sociale e culturale. È la fusione delle voci diverse che, insieme, creano una forza che dà vita a qualcosa di più grande. Ecco perché questo libro non riguarda solo la musica, ma è una riflessione profonda su come la sinergia tra esperienze diverse possa generare cambiamento.

La musica come forza unificante

L’autore non si limita a parlare di musica, ma della sua potenza come strumento di inclusione sociale e di crescita comunitaria. Durante la presentazione, scopriremo come l’Associazione di cui il nostro Direttore oggi è Presidente, ha saputo trasformare la propria passione per la musica in un motore di solidarietà e coesione. Come in un coro, dove ogni voce contribuisce a creare qualcosa di unico, l’Associazione ha dimostrato che quando si uniscono esperienze, competenze e passioni diverse, il risultato è qualcosa che cambia realmente le persone e le comunità.

In un mondo che spesso sembra diviso, “Il segreto della quinta voce” ci mostra quanto sia importante collaborare, ascoltarsi, fondersi per creare qualcosa di bello e significativo. Ogni progetto musicale portato avanti da questa Associazione è stato il frutto della sintesi di tante voci diverse, ma è stato solo quando queste voci si sono unite che sono riuscite a fare la differenza. Questo è un invito a partecipare attivamente alla creazione di una cultura del dialogo, dell’ascolto e dell’unità.

Partecipa e scopri la magia della “quinta voce”

Non perdere l’occasione di essere parte di questo evento unico! La presentazione di oggi non è solo l’occasione per scoprire un libro affascinante, ma anche per riflettere su come possiamo tutti essere parte di un cambiamento. La musica, come scrive Macaluso, non è solo un insieme di note, ma una lingua universale che unisce le persone e permette di superare le barriere. Partecipando alla presentazione, avrai la possibilità di ascoltare direttamente dalla voce dell’autore come la “quinta voce” possa essere quella forza che dà vita e energia a ogni progetto, a ogni comunità.

Se sei curioso di scoprire come la musica possa trasformare non solo le note ma anche le persone, non puoi mancare a questo evento. Mario Macaluso, con il suo libro “Il segreto della quinta voce”, ci offre una nuova prospettiva su come l’armonia che nasce dall’unione possa diventare il vero motore del cambiamento sociale e culturale. Partecipa alla presentazione, scopri il segreto della musica e fai parte di un viaggio che va ben oltre le note. La “quinta voce” è quella che può cambiare davvero il nostro mondo.