Lombardo-Consiglio davanti a tutti nella prima giornata del Targa Florio Historic Rally

Una prima giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche ballerine quella del Targa Florio Historic Rally, appuntamento valido come terzo atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2025, inaugurato dalla cerimonia di partenza svoltasi giovedì pomeriggio in Piazza Verdi a Palermo. La manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia e Automobile Club Palermo è entrata nel vivo dell’azione con lo start della prima speciale di “Targa”, scattata in tarda mattinata in coda agli equipaggi del CIAR Sparco, a cui hanno fatto seguito i tratti cronometrati di “Campofelice-Collesano”, “Scillato” e “La Generosa”, tutti ripetuti una seconda volta prima di rientrare a Palermo per il riordino notturno.

A condurre la classifica assoluta del Targa Florio al termine della prima tappa è Angelo Lombardo, in coppia con Roberto Consiglio su Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento. Un ottimo inizio quello del pilota di Cefalù che si è messo in evidenza in quattro prove speciali siglando il crono migliore, inseguito dal cerdese Salvatore “Totò” Riolo, secondo con un distacco di 34.6 dalla vetta assieme a Maurizio Marin su Porsche 911 SC di 4° Raggruppamento, con cui proverà a sorpassare Lombardo nella giornata di domani con l’obiettivo di replicare il successo ottenuto lo scorso anno. Chiude in terza posizione la prima giornata di competizione Andrea Smiderle, affiancato da Gianni Marchi su Subaru Legacy, quindi quarto l’equipaggio su Porsche Carrera RS composto da Matteo Musti e Francesco Granata, autori del primo tempo nella speciale di apertura. Alle spalle del pavese, c’è Giuseppe Termine coadiuvato da Onofrio Sergio Musso su altra vettura della casa di Stoccarda, mentre Natale Mannino conclude il “Day 1” in sesta posizione assoluta e prima tra le vetture di 3° Raggruppamento, assieme a Giacomo Giannone su Porsche 911 SC. Giornata positiva anche per Riccardo Mariotti, settimo generale su Ford Sierra Cosworth di 4° Raggruppamento e navigato da Giuseppe Tricoli, con cui precede la Lancia Delta Integrale di Vittorio e Adelchi Foppiani, ottavi davanti a Roberto Rimoldi e “Davis” su Porsche 911 SC e alla Porsche Carrera RS di Raffaele e Salvatore Picciurro, che a loro volta chiudono la classifica dei primi dieci. In evidenza anche Giuliano Palmieri, che ritornato in coppia con Lucia Zambiasi su Porsche 911 S concorre per il 1° Raggruppamento.

Archiviata la prima tappa, i protagonisti del Targa Florio Historic Rally riprenderanno oggi, sabato 10 maggio, con le quattro speciali decisive prima di rientrare a Palermo, presso il polo universitario, per l’arrivo finale e la cerimonia di premiazione dei vincitori.

CLASSIFICA TARGA FLORIO HISTORIC RALLY DOPO PS8: 1. Lombardo-Consiglio (Porsche Carrera RS) in 48’25.3; 2. Riolo-Marin (Porsche 911 SC) a 34.6; 3. Smiderle-Marchi (Subaru Legacy) a 49.4; 4. Musti-Granata (Porsche Carrera RS) a 1’49.0; 5. Termine-Musso (Porsche Carrera RS) a 2’51.5; 6. Mannino-Giannone (Porsche 911 SC) a 3’34.4; 7. Mariotti-Tricoli (Ford Sierra RS Cosworth) a 5’14.4; 8. Foppiani-Foppiani (Lancia Delta Integrale HF) a 5’38.5; 9. Rimoldi-Davis (Porsche 911 SC) a 6’02.0; 10. Picciurro-Picciurro (Porsche Carrera RS) a 6’54.4

CALENDARIO CIR AUTO STORICHE 2025: 28 febbraio-1° marzo 15° Historic Rally delle Vallate Aretine | 11-13 aprile 8° Rally Storico Costa Smeralda | 9-11 maggio Targa Florio Historic Rally | 30 maggio-1° giugno 13° Valsugana Historic Rally | 20-21 giugno 14° Rally Lana Storico | 18-20 luglio Rally Storico Campagnolo | 26-28 settembre XXXVII Rallye Elba Storico | 17-19 ottobre 40° Sanremo Rally Storico

[In foto: Lombardo-Consiglio su Porsche Carrera RS in azione al Targa Florio Historic Rally 2025]