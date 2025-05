Ferrari e Maserati a Cefalù: un tributo al mito motoristico. Il Liceo Linguistico protagonista

Ferrari & Maserati in Sicilia: Un tributo al mito motoristico tra storia, cultura e passione – Tappa esclusiva a Cefalù

Nel cuore della primavera siciliana, il prestigioso tour automobilistico Sicily 2025 si preannuncia come un evento iconico per gli appassionati di motori d’élite. Una straordinaria parata di vetture Ferrari — con l’aggiunta esclusiva di una Maserati — solcherà le strade dell’isola in un viaggio che celebra l’eccellenza ingegneristica italiana. L’iniziativa, promossa da SFC Riga, SFC Lussemburgo, SFC Alessandria e realizzata in sinergia con i club Ferrari di Palermo, Sant’Alfio e Ribera, toccherà alcune tra le località più suggestive della Sicilia.

Una delle tappe più attese è prevista per domenica 11 maggio 2025, alle ore 11:00, presso il cortile dell’Istituto scolastico centrale di Cefalù, cittadina ricca di fascino architettonico e incanto mediterraneo. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Turistico locale, sarà impreziosito dalla partecipazione degli studenti del Liceo Linguistico, coinvolti in un progetto formativo PCTO che coniuga apprendimento e valorizzazione territoriale.

Ad accogliere l’arrivo delle vetture sarà il dirigente scolastico Antonella Cancila insieme agli studenti, che per l’occasione indosseranno costumi medievali concessi dal Museo Civico di Castelbuono, in un connubio di epoche dove il rombo dei motori dialoga idealmente con la storia e la cultura.

A suggellare l’unicità dell’iniziativa, è prevista una dettagliata documentazione video-fotografica dell’evento, realizzata con il patrocinio dell’istituto scolastico e con la partecipazione attiva degli studenti, impegnati come ambasciatori dell’identità locale e promotori dell’accoglienza per tutta la durata della permanenza del Club Ferrari nel comprensorio cefaludese.

L’evento non sarà soltanto una celebrazione della meccanica di lusso, ma anche un momento di promozione culturale, sociale e formativa, capace di unire il fascino eterno della velocità alla bellezza senza tempo del territorio siciliano.