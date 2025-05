Il Madonie Unesco Global Geopark protagonista a Gravina in Puglia

BIODIVERSA: L’Italia dei Parchi si Racconta



Il Madonie UNESCO Global Geopark ha preso parte con autorevolezza alla prestigiosa manifestazione Biodiversa. L’Italia dei Parchi si racconta, tenutasi a Gravina in Puglia, offrendo una narrazione avvincente della ricchezza naturalistica e scientifica del proprio territorio, custode di straordinaria biodiversità e geodiversità.

A rappresentare il Geoparco, una delegazione di alto profilo composta dal Commissario Straordinario Salvatore Caltagirone, dal Dirigente della UO3 Peppuccio Bonomo e dai geologi Alessandro e Fabio Torre, i quali hanno illustrato con competenza e passione le peculiarità ambientali, geologiche e culturali dei 22 comuni che costituiscono l’area protetta.

Lo stand del Madonie Geopark ha attirato un notevole interesse da parte del pubblico e delle istituzioni presenti, registrando la visita di autorevoli figure del panorama geopolitico e scientifico internazionale, tra cui:

– Liborio Stellino, Ambasciatore italiano presso la sede UNESCO di Parigi

– Kristof Vanderberghe, Chief of the Section for Earth Sciences and Geoparks e Segretario del IGGP presso l’UNESCO

– Nikolas Zouros, Presidente dell’Executive Board del Global Geoparks Network (GGN)

– Alessia Amorfini, Coordinatrice nazionale dei Geoparchi UNESCO

Nel corso dell’evento, il Commissario Caltagirone ha dichiarato:

“Ancora una volta il Madonie Geopark è presente e protagonista, al fianco degli altri Geoparchi italiani, in una vetrina internazionale che attesta la vitalità e il valore delle nostre aree protette. In un momento delicato per il nostro Geoparco, è per noi motivo di profondo onore ricevere l’apprezzamento dell’Ambasciatore Liborio Stellino, che ci incoraggia a non abbassare mai la guardia.”

I vertici europei e mondiali dei Geoparchi UNESCO hanno nuovamente posto l’accento sugli obiettivi dell’Agenda 2030, evidenziando con fermezza le sfide globali legate al cambiamento climatico, alla crisi idrica, ai dissesti idrogeologici e alla prevenzione degli incendi. Particolare enfasi è stata data al rafforzamento del legame tra Geoparchi e comunità locali, promuovendo una visione sempre più integrata e olistica di biodiversità e geodiversità, dove il ruolo dell’uomo si configura come elemento centrale e responsabile.

A conclusione degli interventi, la Coordinatrice nazionale Alessia Amorfini ha annunciato con entusiasmo:

“La grande famiglia dei Geoparchi Italiani si amplia. Il nostro Coordinamento accoglie con orgoglio il MURGEOPARK. Con questa nuova adesione, salgono a dodici i Geoparchi italiani riconosciuti a livello internazionale, tutti accomunati da un impegno apprezzato ai massimi livelli del network mondiale. Le sfide delineate già nel corso della prima giornata, come sottolineato da Kristof Vanderberghe, impongono una nuova e più audace visione del ruolo dei Geoparchi. Il nostro lavoro deve, ora più che mai, proseguire senza tregua.”

La manifestazione proseguirà fino a domenica, confermandosi un appuntamento imprescindibile per la riflessione e la progettazione condivisa delle strategie future legate alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e geologico italiano.

(Nella foto: l’Ambasciatore Liborio Stellino, la Coordinatrice Alessia Amorfini, il Commissario Salvatore Caltagirone, il Dirigente Peppuccio Bonomo, i geologi Fabio e Alessandro Torre)