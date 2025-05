Catanzaro e Palermo ai playoff. Festa a Sassuolo per la vittoria del campionato

La Sampdoria batte la Salernitana nello scontro diretto valido per la penultima giornata di Serie BKT e continua a sperare nella salvezza. È questo il verdetto della partita più attesa della serata, decisa dalla rete di Meulesteen nel recupero del primo tempo: angolo di Beruatto, sponda di Ferrari e deviazione decisiva dell’olandese. Un risultato di misura che permette ai blucerchiati di scavalcare proprio i granata portandosi in zona playout. C’è ancora vita anche per il Cittadella, che vince in rimonta in casa contro il Bari: pugliesi avanti al 31′, quando Favilli in spaccata insacca dopo lo spunto di Dorval, ma nella ripresa i veneti la ribaltano con Rabbi e Palmieri, mettendo poi il punto esclamativo con Pandolfi ancora su assist di Rabbi per il 3-1 finale. Festeggia la Reggiana, che certifica la salvezza diretta vincendo sul campo della Juve Stabia con una doppietta di Girma, favorita dalle grandi giocate di Gondo, prima, e Portanova, poi. I campani hanno sbattuto a ripetizione sul muro eretto da Bardi, e la rete di Adorante non basta.

In zona playoff, partita pirotecnica a La Spezia, dove i padroni di casa perdono contro la Cremonese e non mettono a sicuro il terzo posto. Gli ospiti chiudono il primo tempo sullo 0-3 con i gol di Barbieri, Azzi e Vandeputte. L’espulsione di Bianchetti, però, favorisce il ritorno dei padroni di casa con Pio Esposito e Lapadula (su rigore), ma i liguri non completano la rimonta (2-3). A proposito di playoff, il Catanzaro si assicura la partecipazione vincendo sul campo del Sassuolo per 0-2 con due reti di testa, prima di Biasci e poi di Bonini. L’altra neopromossa, il Pisa, festeggia in casa con un pareggio pirotecnico per 3-3 contro il Sudtirol: sotto 1-3, la rete di Sernicola e la magia di Rus su punizione nel recupero certificano la rimonta. Vittoria importante per il Mantova, che regola la Carrarese per 2-1 e fa un altro passo verso la salvezza. Obiettivo raggiunto per i toscani che, nonostante il ko, possono festeggiare. Il Frosinone, invece, continua a non vincere e andrà anch’esso a caccia della salvezza nell’ultima giornata: a Palermo, i rosanero vincono per 2-0 con la doppietta di capitan Brunori, che prima trova un piazzato vincente dal limite e poi un inserimento vincente su assist di Gomes.

Completano il quadro della giornata la vittoria per 0-1 del Cesena in casa del Cosenza, già retrocesso, e il pareggio per 2-2 tra Modena e Brescia, con i lombardi che riacciuffano il pari nel finale con il primo gol stagionale di Calvani.



Il Sassuolo alza la Coppa Nexus

Grande spettacolo al Mapei con Nek, giochi di luci e acrobati volanti

Berardi alza con la squadra la Coppa Nexus (La Presse)

Alla fine è stato capitan Berardi a ricevere la Coppa Nexus dalle mani del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin e alzarla al cielo insieme ai propri compagni di squadra. Lo ha fatto davanti al pubblico di casa, in uan serata che si è trasformata in una festa bellissima grazie all’organizzazione dell’Us Sassuolo che ha fatto da contorno alla cerimonia dellla Lega Serie B.

Alla cerimonia di premiazione del Sassuolo vincitore del campionato, oltre a Bedin anche la Managing director of BKT Europe Lucia Salmaso e la famiglia Squinzi, con Veronica e Marco Squinzi, che hanno consegnato le medaglie a dirigenza, staff e giocatori, oltre alla Coppa Nexus. Grande protagonista Nek sul palco per cantare l’inno “Neroverdi” e un’acrobata ballerina che dal cielo ha svelato al pubblico la Coppa.