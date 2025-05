Il Papa conosce le eccellenze delle Madonie: per lui Colomba pasquale da nota ditta di Castelbuono

Il nuovo Papa Leone XIV ha già conquistato i cuori dei fedeli con la sua semplicità e il suo legame con la terra. A sorpresa, ha rivelato di conoscere bene le Madonie, una delle aree montane più suggestive della Sicilia, e di apprezzarne profondamente i prodotti tipici.

In particolare, ha destato curiosità la notizia secondo cui Sua Santità avrebbe scelto ed acquistato una colomba pasquale artigianale prodotta da una rinomata azienda dolciaria di Castelbuono, borgo famoso per la tradizione dolciaria, la manna e la qualità dei suoi ingredienti locali.

Fonti vicine alla curia raccontano che il Pontefice avrebbe espresso parole di apprezzamento per la genuinità e l’eleganza del prodotto, lodando la passione artigianale che lo contraddistingue.

Si tratta di una colomba pasquale prodotta dall’Azienza FIASCONARO di Castelbuono.

Non è la prima volta che il Santo Padre dimostra attenzione per le eccellenze locali italiane: il suo interesse per il territorio madonita potrebbe presto tradursi in una visita ufficiale?

La notizia ha fatto il giro dei media locali e ha riempito d’orgoglio i cittadini di Castelbuono, che vedono in questo gesto un riconoscimento alla dedizione e all’identità di un’intera comunità.