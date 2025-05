Celebrazione della Giornata dell’Europa: studenti di più Stati hanno sfilato a Cefalù

In occasione della Giornata dell’Europa, un folto gruppo di studenti e docenti degli Istituti Superiori “Jacopo del Duca – Bianca Amato” e “Mandralisca”, insieme a giovani e insegnanti provenienti da Spagna, Olanda, Turchia e Lettonia, hanno sfilato per le vie del centro fino a Piazza Duomo: «L’Europa non è un luogo, ma un’idea» il tema della manifestazione.

Ad accogliere il corteo il Sindaco di Cefalù, prof. Daniele Tumminello.

La ricorrenza è stata celebrata con entusiasmo e partecipazione, testimoniando l’adesione convinta a un modello europeo fondato sulla cooperazione tra popoli, sulla democrazia, sui diritti umani e civili, sulla libertà e sulla pace. Valori che rappresentano la vera essenza dell’Europa e che, in un’epoca di sfide complesse, risuonano con rinnovata attualità e urgenza.

Un’idea di Europa nata dalla pace

La Giornata dell’Europa, celebrata ogni anno il 9 maggio, ricorda la Dichiarazione Schuman del 1950, che pose le basi per la nascita dell’attuale Unione Europea. In quel celebre discorso, l’allora Ministro degli Esteri francese propose la creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio, primo passo verso l’integrazione economica e politica del continente. Da allora, l’Europa è diventata un progetto condiviso di pace, cooperazione e sviluppo.

La scuola protagonista dell’integrazione

«Cefalù è orgogliosa – ha detto il Sindaco – di ospitare istituzioni scolastiche che credono fermamente in questi ideali e che, attraverso i programmi di formazione e scambio, contribuiscono alla costruzione di una cittadinanza europea consapevole, inclusiva e solidale». Le scuole della città sono infatti attivamente coinvolte in progetti europei come Erasmus+, che promuove la mobilità studentesca, il dialogo interculturale e la collaborazione tra istituti scolastici di diversi Paesi.

Un messaggio chiaro e potente, quello che arriva da Cefalù: l’Europa è prima di tutto una visione condivisa di futuro, un progetto di convivenza che si costruisce ogni giorno attraverso l’impegno delle giovani generazioni e delle comunità educanti.