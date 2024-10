Cooking show con lo chef stellato Nino Ferreri: scopri la Boga al Mangia’s Resort di Pollina

Pollina – Un’occasione imperdibile per gli amanti della buona cucina e della sostenibilità: il 28 ottobre 2024, alle ore 17.30, il Mangia’s Resort di Pollina ospiterà un cooking show con il rinomato chef stellato Nino Ferreri, protagonista di un progetto volto a promuovere il consumo di specie di pesce meno utilizzate in cucina. L’evento, che prevede l’ingresso gratuito previa registrazione, sarà un’opportunità per scoprire e valorizzare la boga, un pesce spesso trascurato ma ricco di potenzialità gastronomiche.

Il progetto, promosso dal Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di consumare specie ittiche meno conosciute, con l’obiettivo di diversificare l’offerta e ridurre la pressione su quelle più comunemente pescate. Lo chef Ferreri, patron del ristorante Limu a Bagheria e insignito di una stella Michelin, preparerà insieme al resident chef Salvatore Gambuzza tre piatti a base di boga, guidando i partecipanti in un percorso culinario che include anche abbinamenti di vini.

“Un pesce molto interessante dal punto di vista della cucina, ma anche dal punto di vista nutrizionale”, ha dichiarato lo chef Ferreri. “Il nostro ruolo è quello di valorizzare le nostre materie prime, spesso bistrattate. Il nostro mare è un tesoro da scoprire”.

La Boga: Un Tesoro del Mare

La boga (Boops boops) è un pesce teleosteo appartenente alla famiglia degli Sparidi, presente nell’Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo. Caratterizzata da un corpo oblungo e una colorazione che varia dal giallo-verdastra al bluastro, la boga può raggiungere i 35 centimetri di lunghezza e oltrepassare i 500 grammi di peso. Questo pesce, ricco di proteine e nutrienti, è spesso catturato con reti a strascico o a circuizione.

L’Importanza del Progetto

Il settore della pesca nel Mediterraneo ha subito un drastico cambiamento negli ultimi decenni, con una riduzione delle specie consumate da circa 150 a solo 40. Questa tendenza ha portato a un sfruttamento insostenibile delle risorse marine. Il progetto del Dipartimento della Pesca mira a invertire questa tendenza, valorizzando specie come la boga e il sauro (Trachurus trachurus), puntando sulla loro importanza nutrizionale e gastronomica.

Il progetto è finanziato attraverso il Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, Pesca e Acquacoltura (PN FEAMPA) 2021-2027, e rappresenta un passo significativo verso una pesca più sostenibile e consapevole.

Come Partecipare

Per accedere al cooking show con Nino Ferreri, è necessario registrarsi al seguente link: Registrati qui.

Non perdere l’occasione di scoprire le delizie della cucina siciliana e contribuire a una maggiore consapevolezza sul consumo di specie ittiche meno conosciute. L’appuntamento al Mangia’s Resort si preannuncia come un’esperienza gastronomica unica e ricca di sapori, all’insegna della sostenibilità.