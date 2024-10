Torna la F1 con il Gp di Austin USA

La Formula 1 torna dopo tre settimane si stop per ripartire con la volata finale. Si correrà questo fine settimana in Texas la Diciannovesima prova del Mondiale: gara come sempre in diretta su Sky alle 21 italiane. Torna anche la gara Sprint, sabato alle 20, mentre a mezzanotte ci saranno le qualifiche per il GP.18-20 ott.

In questa lotta mondiale i protagonisti sono Verstappen e Norris e non solo nel testa a testa per il titolo. I due piloti hanno anche conquistato lo stesso numero di podi, ben 11. La differenza però risiede nel numero delle vittorie: 7 per l’olandese e 3 per il britannico. Per Leclerc 9 podi. Dietro di lui Piastri.

GP Austin, 5.513 km, giri 56

Libere 1 il 18 ottobre Ore 19:30

Sprint Shootout il 18 ottobre Ore 23:30

Sprint Race il 19 ottobre Ore 20:00

Qualifiche il 20 ottobre Ore 00:00

Gara il 20 ottobre Ore 21:00