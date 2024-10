Domani un Convegno nazionale dell’ArcheClub sede di Cefalù sulle pietre identitarie

Domani il Convegno nazionale dell’ArcheClub sede di Cefalù “Alle fonti della nostra storia. Le pietre identitarie”. Si svolgerà a Cefalù nella Sala delle Capriate Palazzo di Città 19 Ottobre 20204

PROGRAMMA ore 9.30 Accredito dei partecipanti

ore 10.00 Inizio dei lavori

SALUTI – Avv. Francesco Calabrese, Presidente del Consiglio Comunale di Cefalù.

– Prof. Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù.

– Dott. Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale dell’Archeoclub d’Italia.

– Prof. Renata Prescia, Coordinatore del CdL in Architettura LM4. Unipa.

– Dott. Salvatore Caltagirone, Commissario dell’Ente Parco delle Madonie.

– Dott. Mauro Corrao, Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia.

MODERA a Dott.ssa Stefania Randazzo, Presidente Archeoclub d’Italia, Sede di Cefalù.

RELAZIONI

– Prof, Giuseppe Montana, Unipa. I geomateriali nel Comprensorio del Parco delle Madonie: georisorse e cultura materiale.

– Prof. Pietro Di Stefano. Unipa. I calcari di Cefalù. Un esempio di scogliere del Cretacico in Sicilia.

– Prof. Calogero Vinci, Unipa. Materiali lapidei naturali e identità. Un approccio integrato per la caratterizzazione delle murature storiche siciliane.

– Prof. Rosario Scaduto, Unipa. La calcarenite dell’area di Palermo nei restauri dell’architettura.

– Dott. Rosario Santanastasio. geologo.

– Dott. Vincenzo Landi, ingegnere. Materiali e tecniche costruttive dell’edilizia storica napoletana.

– Dott. Fabio Torre, geologo. I Geositì del Madonie Unesco Global Geopark.

– Dott. Alessandro Torre, geologo. Esempi di valorizzazione dei territori attraverso la geologia e i sentieri del Madonie Unesco Global Geopark.

Ore 13.30 CHIUSURA DEI LAVORI

Maggiori dettagli inseguito. Un evento da non perdere per Tutti.