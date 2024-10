Una serata indimenticabile a Cefalù grazie al “Mindeci Music Show”

Il Teatro Cicero di Cefalù è stato lo scenario di una serata indimenticabile, grazie al “Mindeci Music Show”. Il Maestro Calogero Mindeci, noto fisarmonicista originario di Resuttano, ha ancora una volta incantato il pubblico con un concerto che ha toccato le corde dell’anima.

Un’orchestra di cinque fisarmoniche, due strumenti a fiato, la splendida voce di Mary Catalano, le poesie di Margherita Neri Novi e la presentazione di Ciccio De Lise hanno creato un’atmosfera unica e coinvolgente. La serata è stata arricchita dalla toccante testimonianza di Padre Aurelio, che ha emozionato la platea.

Il Maestro Mindeci, pur vivendo in Svizzera, torna ogni anno in Sicilia per condividere la sua passione per la musica con i suoi concittadini. Quest’anno ha organizzato ben dieci concerti gratuiti in diversi comuni, dimostrando un grande amore per la sua terra e un profondo desiderio di tramandare le tradizioni musicali siciliane.

A Castellana, il Maestro ha donato cinque fisarmoniche ai ragazzi della scuola, un gesto che ha suscitato grande apprezzamento da parte dell’amministrazione comunale e dei giovani musicisti.

“Un grande Maestro in una terra ancora avara di riconoscenza”, così è stato definito Calogero Mindeci. La sua umiltà e la sua generosità sono un esempio per tutti.

Il concerto è stato un grande successo, grazie anche all’ottima organizzazione dell’evento. L’amministrazione comunale ha voluto omaggiare le donne del gruppo con un mazzo di fiori, in segno di gratitudine per la loro partecipazione.