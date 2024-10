Istituzione divieti a Cefalù in occasione di riprese televisive della The Family S.r.l.

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 218 del 17.10.2024 con la quale si

autorizza la società “The Family S.r.l.” ad eseguire riprese televisive per la realizzazione di

uno spot pubblicitario nel territorio del Comune di Cefalù nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2024,

a parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano il transito e la

sosta dei veicoli nel territorio comunale;

Si dispone

IN VIA VANNI, VIA NICOLA BOTTA E VIA MANDRALISCA

è istituito divieto di transito e di sosta con rimozione, ambo i lati, per tutti i veicoli dalle ore

7:00 alle ore 19:00 dei giorni 22.10.2024 e 23.10.2024 e comunque fino a cessato bisogno;

IN PIAZZA CRISTOFORO COLOMBO

nel tratto compreso tra la prima scala di accesso all’arenile e Porta Ossuna è istituito divieto di

sosta con rimozione per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi a servizio della The Family S.r.l.

dalle ore 23:00 del 20.10.2024 alle ore 20:00 del 22.10.2024 e comunque fino a cessato

bisogno;



NELLA CORSIA INTERNA DEL LUNGOMARE GIUSEPPE GIARDINA

è istituito divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi a

servizio della The Family S.r.l. dalle ore 18:00 del 20.10.2024 alle ore 20 del 24.10.2024 e

comunque fino a cessate esigenze;

NELLA VIA PINTORNO al numero civico 8

lo stallo è riservato esclusivamente allo stazionamento dei mezzi a servizio della The Family

S.r.l. fino alle ore 23:00 del 24.10.2024.

La Società “The Family S.r.l.” è incaricata della collocazione della segnaletica in conformità

al disposto della presente Ordinanza.

Ai contravventori ai divieti sopra indicati saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti

norme del Codice della Strada.

Gli Operatori di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del

presente provvedimento.