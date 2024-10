Riparte il Basket a Cefalù con la Divisione regionale 1 Maschile

E vedrà impegnate due squadre di Cefalù. Che debutteranno in casa oggi e domani al PalaTricoli. Questo il calendario delle prime tre giornate della ex Serie D.

1a giornata di andata

19/10 Virtus Trapani MBA Erice 18:00

19/10 Green Basket Palermo Ribera Knights 18:30

19/10 Basket 1972 Cefalù Pallacanestro Barcellona 19:30

20/10 Pall2019 Sant’Agata Panormus Palermo 18:00

20/10 Zannella Cefalù Patti Basket 18:00

2a giornata di andata

26/10 Pallacanestro Barcellona Virtus Trapani 18:30

27/10 Patti Basket Green Basket Palermo 18:00

27/10 MBA Erice Pall2019 Sant’Agata 18:00

27/10 Panormus Palermo Zannella Cefalù 18:00

27/10 Ribera Knights Basket 1972 Cefalù 19:00

3a giornata di andata

02/11 Virtus Trapani Ribera Knights 19:00

02/11 Basket 1972 Cefalù Patti Basket 19:30

02/11 MBA Erice Panormus Palermo 19:30

03/11 Pall2019 Sant’Agata Pallacanestro Barcellona 18:00

03/11 Green Basket Palermo Zannella Cefalù 18:00



E’ un campionato in due gironi. Questa la composizione dei gironi:

Girone Ovest: Virtus Trapani, Green Basket 99, Patti Basket, Panormus CFG, Pall. Sant’Agata, MBA Erice, Pallacanestro Barcellona, Ribera Knights, Basket Cefalù 1972, Zannella Bk Cefalù.



Girone Est: Basket Club Ragusa, Acireale Basket, PGS Sales, Salusport Priolo, Mens Sana Mascalucia, Domenico Savio, Meerkat Scicli, Tre Torri, Aci Bonaccorsi, Unime, Basket Misterbianco.