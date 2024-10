In F1 l’Alpine porta la livrea ispirata al film Indiana Jones girato anche a Cefalù

Alpine sfoggerà al Gran Premio di F1 degli Stati Uniti 2024 una livrea per promuovere il videogioco “Indiana Jones and the Ancient Circle” Un gioco che dovrebbe riprendere il Film girato anche a Cefalù e disponibile su Disneyplus.

“La A524 avrà un colore arancione tramonto, ispirato al logo del franchise cinematografico, “con dettagli come una vecchia mappa e percorsi di viaggio rossi come quelli visti nella serie di film, con il titolo del gioco impresso sulla vettura”, dicono dalla Alpine.

I piloti, Pierre Gasly ed Esteban Ocon, avranno tute “progettate per riflettere la natura giramondo di Indy, alludendo ad una mappa dorata del mondo”.



Intanto, Max Verstappen torna in pole e lo fa nelle Qualifiche Sprint di Austin: in prima fila con il campione del mondo c’è Russell, poi Leclerc e Norris. Quinto Sainz, settimo Hamilton. Piastri scatta solo 16°. La Sprint live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW sabato alle 20. Buona gara.