La Zanella Basket trionfa a Barcellona con una prestazione corale d’eccezione

Una serata di grande basket ha visto la Zanella Basket di Cefalù imporsi con autorevolezza sul parquet di Barcellona per 66 a 64, nonostante le difficoltà legate alle assenze di alcuni giocatori chiave. La squadra, infatti, ha dovuto fare a meno di Minciulla, fermato dalla febbre, di Stefano Asciutto, presente in panchina ma inutilizzabile a causa di un infortunio, e di Pietro Di Paola, impossibilitato a partecipare per motivi lavorativi.



Barcellona – Zannella Cefalù: 64-66

Barcellona: Stuppia 2, Preci 5, Carnazza ne, De Simone 9, Saraò 4, Siracusa 4, Gedspudas 17, Sindoni ne, Molino ne, Barbera 20, De Paoli ne, Calivà 3. All. Guido Restant

Zannella Cefalù: Gallo 5, Cassata ne, Torcivia ne, Veron 33, Cangelosi 2, Battaglia 4, Maggiore 12, Asciutto ne, Lacagnina 10, Vacca.

Arbitri: Spanò di Messina e Squadrito di Spadafora

PARZIALI: 11-16, 21-11, 18-13, 14-26



Il resoconto della gara dal DS Francesco DE Lise, “Nonostante le defezioni, la Zanella Basket ha offerto una prestazione corale straordinaria, dimostrando una compattezza difensiva fuori dal comune. I ragazzi di Cefalù hanno infatti contenuto un avversario ostico come il Barcellona, noto per le sue doti nel tiro da tre punti, mantenendolo sotto la soglia dei 70 punti. Un risultato che premia il sacrificio e la determinazione di tutta la squadra.

Un plauso particolare va alla difesa solida e aggressiva, con il “mastino” Lagagnina sugli scudi. Ottima anche la prova di Maggiore, che ha saputo sfruttare al meglio il maggiore minutaggio a disposizione. Il vero mattatore della serata, tuttavia, è stato ancora una volta Verona, autore di una prestazione superlativa con ben 33 punti messi a referto.

La grande intensità difensiva ha permesso alla squadra di gestire con serenità qualche errore al tiro, offrendo allo stesso tempo spazio e fiducia ai giovani talenti di Cefalù. Da sottolineare, in particolare, l’esordio con i primi due punti in carriera per Gianni Cangellossi, che ha contribuito in modo significativo alla vittoria della sua squadra”.

Hanno calcato il parquet anche i giovani Torcivia, Bacca e Cimino, che hanno dato il loro contributo prezioso, consentendo ai titolari Gallo e Giuseppe Battaglia di rifiatare nei momenti cruciali della partita.

Una prova di carattere e compattezza che conferma il valore della Zanella Basket e la sua capacità di imporsi anche nelle situazioni più complesse. La squadra di Cefalù esce dal match con rinnovata fiducia e la consapevolezza di poter affrontare al meglio le prossime sfide.