L’Amministrazione Comunale di Cefalù a fianco degli anziani: un nuovo spazio ricreativo nella frazione di Sant’Ambrogio

In un costante impegno per il benessere della comunità e, in particolare, per la valorizzazione della terza età, l’Amministrazione Comunale di Cefalù ha approvato un’importante iniziativa volta a offrire agli anziani un luogo di aggregazione e svago. Con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 27 marzo 2025, è stato disposto l’utilizzo temporaneo di alcuni locali dell’ex Scuola Elementare di Sant’Ambrogio come spazio ricreativo dedicato alla popolazione anziana.

Questa scelta nasce dalla volontà dell’Amministrazione di garantire agli anziani della frazione e dell’intero territorio comunale un ambiente accogliente e adeguato, in cui poter trascorrere il tempo in compagnia, partecipare ad attività ricreative e socializzanti e rafforzare i legami all’interno della comunità.

Un luogo di incontro e condivisione

L’ex Scuola Elementare di Sant’Ambrogio, edificio di proprietà comunale, si presta perfettamente a questa nuova destinazione. La Giunta ha ritenuto opportuno affidare ai Servizi Sociali del Comune il compito di predisporre un progetto mirato, che includa una serie di attività pensate per rispondere alle esigenze degli anziani, favorendo l’aggregazione e il benessere psicofisico.

“obiettivo è quello di offrire agli anziani della frazione e dell’intero comune un luogo in cui possano sentirsi valorizzati e inclusi nella vita sociale della città. Attraverso questo progetto, si vuol dare loro la possibilità di vivere momenti di svago e condivisione, contrastando la solitudine e favorendo una vita attiva e partecipativa”. E’ in sintesi lo scopo dell’iniziativa a firma del Sindaco Daniele Tumminello.

Un impegno concreto per il sociale

L’attenzione dell’Amministrazione nei confronti delle esigenze della terza età si conferma dunque prioritaria. L’istituzione di questo spazio rappresenta un passo significativo verso una Cefalù sempre più inclusiva, attenta ai bisogni di tutti i suoi cittadini, e soprattutto vicina a coloro che hanno contribuito alla crescita e alla storia della comunità.

L’atto di indirizzo approvato dalla Giunta stabilisce inoltre l’immediata esecutività del provvedimento, per consentire una rapida attivazione del progetto e garantire al più presto la fruizione dei locali da parte degli anziani.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale di Cefalù rinnova il proprio impegno per il benessere della cittadinanza, dimostrando ancora una volta una particolare sensibilità verso le esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione.