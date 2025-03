Convocazione Straordinaria del Consiglio Comunale di Cefalù: importanza delle delibere in discussione

Convocazione Straordinaria del Consiglio Comunale di Cefalù: urgenza e iImportanza delle delibere in discussione

Il Consiglio Comunale di Cefalù è stato convocato dal Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese, in sessione straordinaria e urgente per il giorno 31 marzo 2025 alle ore 20:00 presso la prestigiosa Sala delle Capriate del Palazzo Municipale di Piazza Duomo. L’adunanza si svolgerà in modalità mista, con la possibilità di collegamento telematico attraverso la piattaforma Civicam, nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

Motivazioni della Convocazione

La seduta straordinaria è stata indetta a seguito della richiesta avanzata dal Sindaco con nota prot. n. 15404 del 27 marzo 2025. L’urgenza della riunione è determinata dalla necessità di discutere la Proposta di Consiglio Comunale n. 13 del 21 marzo 2025, che riguarda la modifica dell’articolo 13 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, precedentemente approvato con deliberazione C.C. n. 115 del 31 dicembre 2024. Tale adeguamento si rende imprescindibile in vista dell’imminente scadenza del 31 marzo 2025, con l’obiettivo di concedere una proroga fino al 31 maggio 2025, garantendo il corretto adeguamento delle strutture interessate.

Ordine del Giorno

Nel corso della sessione straordinaria verranno trattati i seguenti punti:

Estremi di necessità e urgenza: analisi e motivazioni della convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. Modifica dell’articolo 13 del Regolamento sul Canone Patrimoniale: valutazione della proposta di modifica della normativa vigente, con particolare riferimento agli effetti sulle concessioni e sull’esposizione pubblicitaria nel territorio comunale.

Modalità di Partecipazione e Disposizioni Organizzative

I Consiglieri Comunali e gli eventuali partecipanti accreditati potranno prendere parte alla seduta anche in videoconferenza, utilizzando le credenziali già in loro possesso per l’accesso alla piattaforma Civicam. Le richieste di partecipazione in modalità telematica dovranno essere documentate e inoltrate all’Ufficio di Presidenza entro e non oltre il giorno precedente alla seduta.

Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, la riunione verrà sospesa per un’ora. Se, al momento della ripresa dei lavori, il quorum necessario non sarà ancora garantito, la seduta verrà rinviata al giorno successivo alla medesima ora, senza ulteriore avviso di convocazione.

A garanzia della trasparenza e della partecipazione pubblica, la seduta sarà registrata e resa disponibile attraverso un link accessibile dal sito istituzionale del Comune di Cefalù, nella sezione “Consiglio online”.

Con questa convocazione, il Consiglio Comunale di Cefalù si appresta a prendere decisioni di fondamentale importanza per la gestione del canone patrimoniale e per l’equilibrio normativo del territorio. La cittadinanza è invitata a seguire con attenzione i lavori consiliari, poiché le decisioni adottate avranno un impatto rilevante sulla regolamentazione delle concessioni pubbliche e delle attività economiche locali.