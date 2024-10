Cefalù: 20 giovani per il Viaggio della Memoria ad Auschwitz. 79 giovani cefaludesi hanno partecipato al sorteggio per il “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz. Scopri i nomi dei 20 vincitori e i 10 della lista di riserva. Un’esperienza unica per ricordare e riflettere.

20 Giovani di Cefalù si preparano a vivere un’esperienza intensa e formativa. Ieri mattina, presso la Sala Consiliare, si è svolto il tanto atteso sorteggio per selezionare i 20 giovani cefaludesi che prenderanno parte al “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz, in programma dal 17 al 19 Gennaio 2025.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, ha riscosso un enorme successo, con ben 79 candidature. Alla presenza del Sindaco, dell’Assessore alla Cultura e del Responsabile del servizio Cultura, è stata estratta la lista dei fortunati che avranno l’opportunità di visitare il campo di concentramento e di riflettere sulla Shoah. I NOMI SONO PUBBLICATI ALL’ALBO PRETORIO

I 20 vincitori sono: D.P.C., L.M., G.F., G.V., E.F., B.S., V.D., G.T., D.S., M.P.C., A.P., N.Z., F.C., A.A., S.P.C., R.D.N., E.G., R.M.P.N., M.C.T., M.M.

Inoltre, è stata stilata una lista di riserva di 10 nomi: S.M., A.R., M.I., M.I., M.F., E.P., A.F., S.A.M., M.R., A.F.P.

Il “Viaggio della Memoria” rappresenta un’occasione unica per le nuove generazioni di conoscere la storia e di riflettere sugli orrori della Shoah. Visitare Auschwitz significa rendere omaggio alle vittime e impegnarsi a costruire un futuro fondato sui valori della pace e della tolleranza.