Cefalù onora Nico Marino: una strada porta il suo nome (foto)

Cefalù onora Nico Marino: una strada porta il nome del celebre artista e studioso

Cefalù ha reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri. Con una toccante cerimonia svoltasi nei pressi di Piazza Giovanni Gentile, il Comune ha intitolato una strada a Nico Marino, figura carismatica del panorama artistico e culturale siciliano.

Scomparso nel 2010, Marino è stato un pilastro fondamentale per la promozione della cultura cefaludese. Fondatore del celebre gruppo I Cavernicoli nel 1967, ha contribuito in maniera determinante a diffondere la comicità e la musica siciliana in tutta Italia, grazie a partecipazioni a programmi televisivi di grande successo come “Buona Domenica”.

Ma Nico Marino non è stato solo un artista di talento. La sua passione per la storia e le tradizioni della sua terra lo ha portato a diventare un profondo conoscitore del patrimonio culturale di Cefalù e delle Madonie. Numerosi i libri, gli articoli e i saggi da lui pubblicati, che hanno contribuito a valorizzare e tramandare alle future generazioni le ricchezze artistiche e storiche della città normanna.

L’intitolazione della strada a Nico Marino rappresenta un riconoscimento ufficiale del suo straordinario contributo alla cultura siciliana. Presenti alla cerimonia il Sindaco Tumminello e la sua Giunta, insieme alla famiglia Marino e a numerosi amici e ammiratori, tra cui gli storici membri dei Cavernicoli, Leandro e Gigi.