Passaggio di consegne all’Ufficio locale marittimo Cefalù. La Sala delle Capriate del Comune di Cefalù ha ospitato la cerimonia di saluto e di passaggio di consegne, alla presenza delle autorità civili e militari, tra il comandante primo luogotenente Antonio Virzì, che lascia il comando dopo cinque anni e il nuovo comandante dell’Ufficio locale marittimo di Cefalù, il capo di prima classe Giovanna Palanga.

“Riteniamo di fondamentale importanza – ha affermato il sindaco Daniele Tumminello – la sinergia con tutte le istituzioni e in questo la presenza della Guardia Costiera è fondamentale per una città che si affaccia sul mare come Cefalù. Ai comandanti Virzì e Palanga l’Amministrazione e la Città tutta augura buon lavoro”.