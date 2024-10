L’Aurora Rossa di Campofelice di Roccella debutta nella Serie C donne di Calcio a 5. Un nuovo capitolo si scrive nella storia sportiva dell’Aurora Rossa Campofelice. La storica società madonita, da sempre punto di riferimento per il calcio nel territorio, fa il suo esordio in Serie C femminile di Calcio a 5.

Domenica 27, alle ore 15:00, le ragazze dell’Aurora Rossa affronteranno la Stefanese sul campo neutro di Termini Imerese. Un debutto atteso e carico di entusiasmo per una squadra che si inserisce in un campionato di prestigio, portando alto il nome di Campofelice e delle Madonie.

Un progetto ambizioso

“Il nostro obiettivo è far crescere le ragazze e regalargli un’esperienza indimenticabile”, dichiara il tecnico Daniele Fazio. “Puntiamo principalmente a valorizzare il talento di queste giovani promesse”.

La rosa dell’Aurora Rossa è composta interamente da atlete del territorio: Campofelice di Roccella, Sciara, Lascari, Cefalù e Montemaggiore. Un gruppo affiatato e determinato, pronto a lasciare il segno in questa nuova avventura.

L’Aurora Rossa è molto più di una semplice squadra di calcio. È un simbolo di un’intera comunità, un punto d’incontro per giovani e meno giovani, un luogo dove coltivare passione e amicizia.

Questa la rosa

1 Vallja Giorgia 2007

2 Glorioso Rebecca 2009

3 Biondolillo Sonia

4 Omodei Denise 2009

5 Messineo Alessia 2008

6 Faso Vittoria 20710

7 Scacciaferro Elena 2009

8 Attanzio ilena 2010

9 Mesi Margherita

10 Militello Maria Pia

11 Greco Jessica

In attesa di riavere il suo impianto, le partite interne dell’Aurora Rossa si disputeranno in campo neutro.