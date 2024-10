Al via la Serie C Femminile di Calcio a 5 con l’Aurora Rossa di Campofelice di roccella e la Stefanese tra le protagoniste. Nella rosa della squadra allenata dal tecnico Abbate tante giocatrici che lo scorso anno giocavano nel Real Sport di Cefalรน. Afferma ๐ข๐ฅ ๐ƒ๐ข๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐’๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ della Stefanese ๐•๐ข๐ง๐œ๐ž๐ง๐ณ๐จ ๐๐จ๐ญ๐จ:

โ€œPer la ๐—ฆ๐˜๐—ฒ๐—ณ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—–๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐—ถ๐—ผ sarร la prima esperienza nel futsal femminile, cercheremo di affrontare al meglio questo campionato di serie C con l’obiettivo e la voglia di fare qualcosa di belloโ€.

Primo appuntamento Domenica ore 15.00 con la Nike Aurora Rossa di Campofelice di Roccella sul neutro di Termini imerese. Di contro l’Aurora Rossa รจ una squadra che vanta una esperienza sportiva di circa 50 anni, anche se รจ una novitร per la C Femminile.

1ยฐ Giornata Andata 26/10

ore 15.00 Nike Aurora Rossa – Stefanese Calcio

ore 16.00 Virtus Femminile Marsala – Libertas

Domenica 27/10

ore 11.00 90011 Bagheria – Palermo Calcio A 5

ore 11.30 Athletic Club Palermo – Castellammare Calcio

Riposa Mistral Palermo.

La Stefanese scenderร in campo con

๐€๐’๐ƒ ๐’๐“๐„๐ ๐€๐๐„๐’๐„ ๐‚๐€๐‹๐‚๐ˆ๐Ž ๐’๐ญ๐š๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐’๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ฏ๐š ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’/๐Ÿ๐Ÿ“

๐‘๐จ๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ:

๐—ฃ๐—ข๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—˜๐—ฅ๐—œ:

Glorioso Alessandra

๐€๐‹๐‹๐„๐๐€๐“๐Ž๐‘๐„:

Alberto Abbate

Fertitta Carmela (portiere e preparatr. portieri)

Magistro Barbara

Grillo Veronika

๐‚๐„๐๐“๐‘๐€๐‹๐ˆ:

Bertola Irene

Patti Moira

Gbali Hiba

Scolaro Angela

๐‹๐€๐“๐„๐‘๐€๐‹๐ˆ:

Famularo Sabrina (CAPITANO)

Ferrigno Angela

Talquenca Micaela

Glorioso Giorgia

Pinto Maria Grazia

Cancino Arenas Patricia A.

Cucuzza Clarissa

๐๐ˆ๐•๐Ž๐“

Pruiti Chiara (VICE CAPITANO)