A Lascari una Mostra fotografica su “La poetica del cielo”. Foto di Teresa Molinaro.

LA POETICA DEL CIELO

Donna | Arte | Scienza

Giornata Internazionale dei diritti delle donne

“La poetica del cielo” è il titolo del progetto e della mostra fotografica promossa dall’Associazione Il Girasole aps e dal MuVi Lascari – Museo Virtuale della Memoria Collettiva – evento patrocinato dal Comune di Lascari.

Sarano gli scatti della fotografa Teresa Molinaro, astrofotografa, esposti nello “Spazio Micro” del Museo, l’occasione per aprire una riflessione sul ruolo delle donne nella società contemporanea. Lo faremo attraverso un punto di vista “insolito” e declinato al mondo dell’arte fotografica e dell’astronomia. Siamo convinti, infatti, che il punto di vista femminile rappresenti un arricchimento in qualunque campo e che lo sguardo attento delle donne porti sempre un contributo innovativo in termini di creatività e professionalità.

Nell’ambito della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, ci piace prendere spunto e immaginare i cieli stellati ritratti nelle opere dell’artista, come spazi di progresso e benessere per tutte le donne, “ribaltando” proprio il paradigma dello spazio entro cui, tradizionalmente, esse spesso vengono confinate. Non si tratta dunque di un “semplice” viaggio alla scoperta della poetica del cielo e delle sue suggestive atmosfere, bensì di una vera e propria esplorazione delle infinite sfumature dell’universo femminile.

La realizzazione dell’evento “La poetica del cielo”, in programma dal 7 marzo a Lascari, rappresenta ancora una volta il nostro modo per raccontare il talento delle donne e incoraggiare la partecipazione femminile nel mondo della cultura.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà il 7 marzo 2025, alle h 17.00, presso lo “Spazio Micro” dell’Associazione Il Girasole aps ubicato in via Indipendenza, 10 a Lascari. La mostra potrà essere visitata anche sabato 8 e domenica 9, dalle h 17.30 alle 20.00.

Il programma dell’iniziativa prevede inoltre una visita culturale, sabato 8 marzo, al GAL Hassin – Parco Astronomico di Isnello (che nel 2009 ha attribuito a Margherita Hach il premio Gal Hassin per le sue straordinarie qualità di scienziata). La visita prevede il pranzo al Risto&Bar Gal Hassin.

Inoltre, lunedì 10 marzo, la mostra verrà visitata dalle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Lascari.

LA POETICA DEL CIELO. DONNA | ARTE | SCIENZA

Programma dell’evento | 7, 8, 9 e 10 marzo 2025

Venerdì 7

h 17.00, inaugurazione della mostra fotografica “La poetica del cielo” Donna | Arte | Scienza presso “Spazio Micro” in via Indipendenza, 10 a Lascari

Sabato 8

h 8.30 raduno dei partecipanti in via Bellini (distributore carburanti) e partenza per Isnello, con mezzo di trasporto messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Lascari

h 10.30 visita del Parco Astronomico Gal Hassin

h 13.15 aperipranzo al Risto&Bar Gal Hassin

h 17.30/20.00 mostra fotografica “La poetica del cielo” presso “Spazio Micro”

Domenica 9

Domenica 9 h 17.30/20.00 mostra fotografica “La poetica del cielo” presso “Spazio Micro”

Lunedì 10

8.30/13.00 visita degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Lascari della mostra fotografica “La poetica del cielo”

Il Presidente

prof. Salvatore Ilardo

INFO

www.associazioneilgirasole.eu

www.muvilascari.it