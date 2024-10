Festival del Cinema di Cefalù 2024: un abbonamento speciale per i lettori di Cefalunews!

Il Festival del Cinema di Cefalù 2024 non smette di stupire e, per i lettori di cefalunews, riserva una novità esclusiva! Dall’1 al 3 novembre, il Cinema Astro accoglierà il meglio del cinema contemporaneo, con 50 film in concorso proiettati in tre giornate intense. Un’esperienza imperdibile che porterà in scena 18 ore di grande cinema, dai temi più profondi alle storie d’avanguardia, il tutto nella meravigliosa cornice di Cefalù.

E ora, per i lettori di Cefalunews, c’è un’opportunità unica: i primi cinquanta che prenoteranno potranno accedere a tutte le proiezioni del Festival con un abbonamento speciale di soli 10 euro ! Un’occasione irripetibile per vivere da protagonisti ogni momento del Festival, con un risparmio esclusivo dedicato proprio agli amanti del cinema e della cultura di Cefalunews.

Come ottenere l’abbonamento speciale?

Se sei un lettore appassionato e non vuoi perdere nemmeno una proiezione, affrettati! Comunica la tua volontà di aderire al numero 347 2975402 : i posti sono limitati e solo i primi cinquanta lettori potranno beneficiare di questa tariffa agevolata.

Questo abbonamento ti permetterà di accedere a tutte le proiezioni mattutine e pomeridiane, per un’immersione totale nel meglio del cinema contemporaneo. Grazie a Cefalunews e al Festival del Cinema di Cefalù, ti aspetta una full immersion di tre giorni nel mondo della creatività e dell’innovazione cinematografica, per soli 10 euro !

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità e assicurati il ​​tuo posto!