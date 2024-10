Toto Costruzioni risponde al Sindaco di Cefalù

Al fine di fornire informazioni circa lo stato dei lavori ferroviari, alla luce delle segnalazioni dei cittadini e dei fenomeni riscontrati negli edifici della via Labiso, si riporta testualmente quanto riscontrato dall’impresa TOTO S.p.A. con nota acquisita al prot. 54275 del 25/10/2024, alla richiesta avanzata dal Sindaco.

“Con al presente, facciamo seguito alla vostra nota in oggetto ed a quanto concordato con la nostra Committente RFI. In particolare, con riferimento ad alcune limitate lesioni superficiali apparse sulle murature di strutture limitrofe e sovrastanti i lavori di scavo della galleria, vi confermiamo che l’analisi congiunta dei cedimenti rilevati in continuo sulle numerosissime zone strumentate ed in superficie, mostra comportamenti e situazioni in linea con quanto sin qui progettualmente atteso.

Da quanto rilevato il quadro fessurativo – apparso nei giorni scorsi in alcuni fabbricati presenti nelle aree sovrastanti alcuni tratti di galleria realizzata – è riconducibile a spostamenti superficiali rimasti sempre nei limiti di quanto progettualmente previsto ed ammesso. Tale quadro fessurativo appare allo stato interessare esclusivamente finiture e porzioni limitate dei fabbricati, anche per quanto rilevato strumentalmente e visivamente da tutti i tecnici preposti ai controlli della qualità dell’opera in avanzata fase di realizzazione.

Rappresentiamo che la galleria in questione viene costruita mediante il cosiddetto “scavo meccanizzato in pressione (EPB)” che realizza e pone in opera, contestualmente allo scavo, le strutture del rivestimento definitivo, inoltre, vi confermiamo che tutte le fasi lavorative si svolgono sotto la continua sorveglianza di tecnici che hanno a disposizione in tempo reale i dati di monitoraggio rilevati sia in profondità che in superficie. In ogni caso, consapevoli della rilevante importanza dell’opera, ci rendiamo sempre disponibili a supportare la Committente RFI per ogni ulteriore approfondimento tecnico sullo stato di avanzamento dei lavori”.