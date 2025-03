Netta vittoria della Murialdo Aido Cefalù sulla capolista Mannara Dogs

Mannara Dogs – Murialdo Aido Cefalù 49-69

(Parziali: 15-13, 9-24, 13-17, 12-15)



Grande impresa della Murialdo Aido Cefalù di coach Francesco De Lise, che infligge una dura sconfitta alla capolista Mannara Dogs di Palermo. La partita, giocata a Cefalù ma con i Mannara Dogs padroni di casa secondo calendario, ha visto un primo quarto equilibrato e con punteggio basso, chiuso sul 15-13 per la squadra palermitana.

Nel secondo quarto, la Murialdo prende il controllo del match: la Mannara Dogs commette molti errori, mentre i cefaludesi sfruttano l’esperienza del veterano Michele Spinosa per mettere ordine nel gioco. Con un parziale di 24-9, la Murialdo si porta sul 24-37 all’intervallo lungo.

Nella ripresa, la Murialdo mantiene saldo il comando dell’incontro, mentre la Mannara Dogs fatica a trovare soluzioni contro la difesa a zona avversaria. Protagonisti dell’allungo definitivo sono Fiduccia e Giglio, che colpiscono ripetutamente dalla distanza. Il terzo quarto si chiude sul 37-54, e l’ultimo periodo conferma il dominio della Murialdo, che chiude il match con un perentorio 49-69.



Mannara Dogs – Murialdo Aido Cefalù 49-69-(15-13, 24-37- 37-54, 49-69)

Mannara Dogs: De Biasi 1, Gabrielli 8, Giallombardo 12, Greco, Glorioso, Munna 8, Rando, Schifani A..1, Schifani D., Tarantino 2, Tokarev 6, Trapani 11. All. Munna

Murialdo Aido Cefalù: Cassata 3, Arati, Spinosa 1, Compagnino 2, Fiduccia 15, Lacagnina 10, Jorghe 1, Maggiore 6, Giglio 23, Campolattano 6, Ilardo 2. All. De Lise

Arbitri: Campanella e Cardinale

PARZIALI: 15-13, 9-24, 13-17, 12-15

Le prestazioni dei singoli

Mannara Dogs

Giallombardo (12 punti) : miglior marcatore della sua squadra, ha cercato di tenere in partita i suoi con buone iniziative offensive.

: miglior marcatore della sua squadra, ha cercato di tenere in partita i suoi con buone iniziative offensive. Trapani (11 punti) : discreta prestazione, ma ha sofferto la difesa aggressiva degli avversari.

: discreta prestazione, ma ha sofferto la difesa aggressiva degli avversari. Gabrielli e Munna (8 punti a testa) : hanno provato a dare energia alla squadra, ma senza incidere a sufficienza.

: hanno provato a dare energia alla squadra, ma senza incidere a sufficienza. Tokarev (6 punti) : buona volontà, ma non ha trovato continuità.

: buona volontà, ma non ha trovato continuità. Tarantino (2 punti), De Biasi e Schifani A. (1 punto ciascuno) : troppo poco per lasciare il segno.

: troppo poco per lasciare il segno. Greco, Glorioso, Rando, Schifani D.: non pervenuti in fase realizzativa.

Murialdo Aido Cefalù

Giglio (23 punti) : autentico trascinatore della squadra, micidiale dalla distanza.

: autentico trascinatore della squadra, micidiale dalla distanza. Fiduccia (15 punti) : grande prova offensiva, letale nel tiro da fuori.

: grande prova offensiva, letale nel tiro da fuori. Lacagnina (10 punti) : ottima prestazione, decisivo nel dare equilibrio alla squadra.

: ottima prestazione, decisivo nel dare equilibrio alla squadra. Campolattano e Maggiore (6 punti a testa) : solidi contributi su entrambi i lati del campo.

: solidi contributi su entrambi i lati del campo. Cassata (3 punti), Compagnino e Ilardo (2 punti ciascuno), Spinosa e Jorghe (1 punto ciascuno) : Spinosa fondamentale nella gestione del gioco, gli altri danno il loro contributo nel collettivo.

: Spinosa fondamentale nella gestione del gioco, gli altri danno il loro contributo nel collettivo. Arati: non a referto, ma parte della vittoria di squadra.

La Murialdo Aido Cefalù ha offerto una prova di grande maturità e solidità, infliggendo alla capolista una sconfitta pesante e mai pronosticata alla vigilia. Giglio e Fiduccia sugli scudi, ma la vittoria è frutto di una prestazione corale. Per la Mannara Dogs, una battuta d’arresto che richiede un’immediata reazione per non compromettere il primato in classifica.