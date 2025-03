Angela Di Francesca: una donna per le donne. Cefalù le rende omaggio con una via a suo nome

Nel cuore di Cefalù, sabato 8 marzo 2025, la città renderà omaggio ad Angela Di Francesca, figura di spicco per la comunità locale, con la dedica di una strada a suo nome e una commemorazione solenne nel giorno simbolico della Giornata Internazionale della Donna.

L’evento, intitolato “Una donna per le donne”, intende celebrare l’eccezionale contributo di Angela Di Francesca, il cui impegno e la cui passione hanno lasciato un segno indelebile nella società, promuovendo cultura, solidarietà ed empowerment femminile.

Un tributo sentito dalla città

La cerimonia avrà inizio alle ore 11:00 con l’intitolazione ufficiale di Via Angela Di Francesca, situata nell’ex Via B1, all’incrocio con Via Cavallaro, in contrada Kalura. Un gesto simbolico che sancisce il riconoscimento della città verso una donna che ha dedicato la sua vita al bene comune.

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, il Teatro Comunale “Salvatore Cicero” ospiterà un momento di commemorazione, arricchito dalla partecipazione di rappresentanti istituzionali e personalità illustri. Dopo i saluti del Sindaco di Cefalù, Prof. Daniele Tumminello, e del Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese, seguiranno gli interventi del Prof. Giuseppe Saja, dell’Insegnante Santa Franco, della Dott.ssa Teresa Triscari e del Maestro José Luis Sottile.

Un emozionante video ricordo ripercorrerà la vita e le opere di Angela Di Francesca, sottolineandone il valore umano e professionale. A moderare e concludere l’incontro sarà il Prof. Antonio Franco, Assessore comunale alla Cultura.

Un’eredità che continua a ispirare

Questa giornata non sarà solo un tributo al passato, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale delle donne nella società. Cefalù si unisce nel ricordo di Angela Di Francesca, affinché il suo esempio possa continuare a illuminare le generazioni future.

Programma dell’evento

8 Marzo 2025

Una donna per le donne

Angela Di Francesca

Ore 11:00 – Intitolazione di Via Angela Di Francesca

(ex Via B1, incrocio Via Cavallaro, Contrada Kalura)

Ore 17:00 – Commemorazione al Teatro Comunale “S. Cicero”

Saluti istituzionali:

Prof. Daniele Tumminello – Sindaco di Cefalù

Avv. Francesco Calabrese – Presidente del Consiglio Comunale

Interventi di:

Prof. Giuseppe Saja

Insegnante Santa Franco

Dott.ssa Teresa Triscari

Maestro José Luis Sottile

Video ricordo dedicato ad Angela Di Francesca

Moderazione e conclusione: